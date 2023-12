WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--dic. 14, 2023--

Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" o la "Empresa"), líder en soluciones sostenibles de almacenamiento de energía a escala de red, anunció hoy el nombramiento de Stephanie Unwin como miembro del Consejo de Administración de la empresa con efecto a partir de la próxima reunión trimestral del Consejo de Energy Vault en marzo de 2024. Sustituye a Zia Huque, socio general de Prime Movers Lab LLC, que dirigió la ronda de inversión de serie C de Energy Vault. La salida del Sr. Huque coincidirá con la incorporación de la Sra. Unwin al Consejo.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20231214740084/es/

Energy Vault Appoints Australian Energy Sector Leader Stephanie Unwin to Its Board Of Directors (Photo: Business Wire)

La Sra. Unwin es consejera delegada de Horizon Power, una empresa eléctrica australiana totalmente integrada. Desde que asumió este cargo en 2019, dirigió la empresa a través de un panorama energético en rápida evolución y la ha posicionado con éxito para el crecimiento a largo plazo, al tiempo que acelera los proyectos de descarbonización en toda Australia Occidental. Antes de su cargo en Horizon Power, la Sra. Unwin desempeñó múltiples funciones ejecutivas en Synergy, el mayor generador de energía y minorista de Australia Occidental para clientes industriales y de consumo, como directora general de minoristas, directora general comercial y directora de transformación. La Sra. Unwin también aporta al Consejo de Administración de Energy Vault una importante experiencia en otros consejos de empresas que cotizan en bolsa, como Alacer Gold Corp, Zenith Energy, Integra Mining Limited y varias empresas conjuntas que no cotizan en bolsa. Actualmente es miembro del Consejo de Energy Networks Australia. A lo largo de su carrera, Unwin ha sido reconocida como una líder dinámica en los sectores de la energía y las renovables, y ha sido nombrada una de las empresarias más influyentes de Australia Occidental en la lista Business News’ Power 500.

La Sra. Unwin es licenciada en Económicas y Derecho por la Universidad de Murdoch. También es miembro del Colegio de Abogados de Australia Occidental.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Stephanie, que aporta a nuestro Consejo un sólido historial de liderazgo dinámico y orientado a los resultados en el sector de la energía y las renovables", declaró Robert Piconi, presidente y consejero delegado de Energy Vault. A medida que seguimos acelerando el despliegue del conjunto de soluciones de almacenamiento de energía de corta, larga y ultralarga duración de Energy Vault en todo el mundo, estamos participando en importantes oportunidades de crecimiento en Australia y en la región de Asia-Pacífico en general". La experiencia de Stephanie en el sector energético a nivel regional, combinada con su experiencia operativa y su trayectoria en la dirección de grandes empresas a través de fases de crecimiento y transformación, es reconocida en la industria. En nombre del Consejo de Administración de Energy Vault, esperamos colaborar con Stephanie y sus futuras contribuciones a nuestro Consejo mientras seguimos ejecutando nuestros planes de crecimiento global".

“Es un honor para mí tener la oportunidad de unirme al Consejo de Administración de Energy Vault", declaró Stephanie Unwin. "Luego de más de una década trabajando en el sector de la energía, me apasiona el desarrollo de soluciones de almacenamiento eficaces que permitan la transición energética y me siento inspirada por la tecnología y el innovador conjunto de soluciones de almacenamiento de Energy Vault. Estoy deseando trabajar junto al resto de mis nuevos compañeros del consejo para proporcionar orientación y experiencia al impresionante equipo de liderazgo ejecutivo de Energy Vault".

En cuanto a Zia Huque, el Sr. Piconi comentó: "Las innumerables contribuciones de Zia a Energy Vault como inversor en las primeras fases y, posteriormente, como asesor estratégico en las últimas fases de crecimiento hasta nuestra salida a bolsa han sido de un valor incalculable en los últimos años. Ha desempeñado un papel importante como verdadero socio comercial durante las fases de crecimiento global de la empresa, y quiero agradecerle a él y al equipo de Prime Movers Lab su confianza y apoyo hacia nuestra misión de descarbonización".

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla y despliega soluciones de almacenamiento de energía a escala comercial diseñadas para transformar el enfoque mundial del almacenamiento de energía sostenible. La amplia oferta de la empresa incluye tecnologías propias de almacenamiento basado en la gravedad, en baterías y en hidrógeno ecológico. Cada solución de almacenamiento está respaldada por la plataforma de integración y software del sistema de gestión de la energía de la empresa, independiente de la tecnología del hardware. Única en el sector, la innovadora cartera tecnológica de Energy Vault ofrece soluciones personalizadas de almacenamiento de energía de corta y larga duración para ayudar a las empresas de servicios públicos, los productores independientes de energía y los grandes usuarios industriales de energía a reducir significativamente los costes de energía nivelados, manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de la energía. Utilizando materiales ecológicos con la capacidad de integrar materiales de desecho para una reutilización beneficiosa, la tecnología de almacenamiento de energía basada en la gravedad EVx™ de Energy Vault está facilitando el cambio a una economía circular, al tiempo que acelera la transición energética limpia global para sus clientes. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Proyecciones futuras

Este comunicado de prensa contiene manifestaciones de futuro que reflejan la visión actual de la empresa con respecto, entre otras cosas, a sus operaciones y resultados financieros. Las afirmaciones de carácter prospectivo incluyen información relativa a posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, así como descripciones de nuestro plan de negocio y nuestras estrategias. Estas declaraciones incluyen a menudo palabras como "anticipar", "esperar", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "proyectar", "prever", "estimar", "objetivos", "proyecciones", "debería", "podría", "haría", "puede", "podría", "hará" y otras expresiones similares. Basamos estas declaraciones o proyecciones de futuro en nuestras expectativas, planes y suposiciones actuales, que hemos realizado a la luz de nuestra experiencia en nuestro sector, así como de nuestras percepciones de las tendencias históricas, las condiciones actuales, la evolución futura prevista y otros factores que consideramos apropiados según las circunstancias del momento. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y expectativas de rendimiento futuro, teniendo en cuenta la información de que disponemos actualmente. Estas declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros. Estas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres significativos que podrían hacer que nuestros resultados reales, nivel de actividad, rendimiento o logros difieran sustancialmente de los resultados, nivel de actividad, rendimiento o logros expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos los cambios en nuestra estrategia, planes de expansión, oportunidades de clientes, operaciones futuras, situación financiera futura, ingresos y pérdidas estimados, costos previstos, perspectivas y planes; la implantación, aceptación por el mercado y éxito de nuestro modelo de negocio y estrategia de crecimiento; nuestra capacidad para desarrollar y mantener nuestra marca y reputación; los desarrollos y proyecciones relacionados con nuestro negocio, nuestros competidores y la industria; el impacto de las epidemias sanitarias, incluida la pandemia de COVID-19, en nuestro negocio y las medidas que podamos tomar en respuesta a las mismas; nuestras expectativas con respecto a nuestra capacidad para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual y no infringir los derechos de terceros; las expectativas en cuanto al tiempo durante el cual seremos una empresa emergente de crecimiento conforme a la Ley JOBS; nuestras necesidades futuras de capital y las fuentes y usos de efectivo; nuestra capacidad para obtener financiación para nuestras operaciones y crecimiento futuro; nuestro negocio, planes de expansión y oportunidades y otros factores importantes tratados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022, ya que dichos factores pueden ser actualizados de vez en cuando en sus otras presentaciones ante la SEC, accesible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. De vez en cuando surgen nuevos riesgos y no es posible para nuestra dirección predecir todos los riesgos, ni podemos evaluar el impacto de todos los factores en nuestro negocio o la medida en que cualquier factor, o combinación de factores, puede causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva que podamos hacer. Cualquier declaración prospectiva que realicemos nosotros en este comunicado de prensa se refiere únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y está expresamente matizada en su totalidad por las declaraciones cautelares incluidas en este comunicado de prensa. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable. No debe depositar una confianza indebida en nuestras declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20231214740084/es/

CONTACT: Inversores:

energyvaultIR@icrinc.comMedios de comunicación:

media@energyvault.com

Keyword: california australia/oceania australia united states north america

Industry keyword: data management technology batteries other energy green technology software alternative energy environment energy hardware sustainability

SOURCE: Energy Vault Holdings, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 12/14/2023 01:43 pm/disc: 12/14/2023 01:43 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20231214740084/es