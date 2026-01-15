Enero mayormente seco afectaría productividad de maíz de Argentina: experto

BUENOS AIRES, 15 ene (Reuters) - Lluvias limitadas y dispersas en la región pampeana de Argentina durante la mayor parte de lo que resta de enero le quitarían potencial al maíz 2025/26 del país sudamericano, luego de varias semanas con pocas a ningunas precipitaciones, dijo el jueves el meteorólogo Germán Heinzenknecht.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y las principales bolsas de comercio de granos del país estiman una cosecha récord del cereal para la actual temporada.

Sin embargo, desde diciembre las principales regiones agrícolas de Argentina han recibido muy limitadas lluvias, encendiendo las alarmas para el maíz sembrado de forma temprana, que es el que entra en etapa de definición de rendimientos en esta época del año.

"En diciembre hubo lluvias muy flacas en todo lo que es la zona agrícola núcleo y (provincia de) Buenos Aires. Ahora ya después de 15 días de enero con lluvias muy raleadas y dispares la cosa está apretándose, bastante", dijo Heinzenknecht, especialista de la Consultora de Climatología Aplicada (CCA).

El trimestre compuesto entre diciembre y febrero es el período más cálido y demandante de humedad en Argentina, que actualmente cursa su verano austral. En este contexto, Heinzenknecht dijo que recién a fines de enero podría caer agua en los niveles necesitados.

"Entre hoy y el sábado se esperan lluvias en Buenos Aires y el sur de (la provincia de) Santa Fe, pero no son importantes, no están a la altura de la demanda", señaló.

"Así que las señales negativas para los cultivos, sobre todo el maíz de primera, que está en floración. Posiblemente le quite potencial", añadió.

El miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que por el momento espera una cosecha récord de 62 millones de toneladas de maíz, también resaltó el clima adverso registrado en importantes zonas maiceras de Argentina en el último mes, luego de un 2025 con precipitaciones por encima de los promedios.

"Es un desafortunado giro en el excelente comportamiento que venían mostrando las lluvias y que presenta algunas dificultades sobre todo en el maíz temprano", dijo la BCR en su reporte mensual de cultivos.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)