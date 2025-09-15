Enertis Applus+ impulsa más de 11 GWh de proyectos de baterías en Chile con nuevos cierres financieros

MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -

Enertis Applus+ ha impulsado el desarrollo de un total de más de 2,7 gigavatios (GW)/11 gigavatios hora (GWh) de proyectos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, por sus siglas en inglés) con nuevos cierres financieros, informó la compañía.

En concreto, la firma de consultoría, ingeniería y control de calidad referente en los sectores de energías renovables y soluciones de almacenamiento ha acompañado dos nuevos proyectos, como son la planta híbrida solar + BESS Domeyko de Verano Energy y el sistema BESS que se acoplará a la planta solar Elena, promovido por Grenergy.

El proyecto Domeyko cuenta con una inversión de US$204 millones (unos 17 millones de euros) y combina 83 megavatios (MW) de generación solar con 300 MW/660 MWh de almacenamiento en baterías.

Por su parte, el sistema BESS Elena cuenta con 446 MW/3,5 GWh de capacidad de almacenamiento y con una financiación de US$270 millones (unos 230 millones de euros).

Este proyecto forma parte del macroproyecto Oasis de Atacama, reconocido como uno de los mayores desarrollos de almacenamiento energético del mundo con una capacidad total de 11 GWh y casi dos GW de solar.

Como parte de los servicios prestados, Enertis Applus+ ha elaborado informes de 'due diligence' técnica para ambos proyectos.

Estos incluyen evaluaciones exhaustivas que validan aspectos técnicos, ambientales y financieros, verificando el cumplimiento de los códigos y estándares de calidad requeridos e identificando potenciales riesgos técnico-económicos.

CARTERA ACTIVA DE 15 GWH EN ETAPAS AVANZADAS.

Con estos nuevos hitos, Enertis Applus+ suma esa experiencia acumulada en sistemas BESS en Chile de 2,7 GW/11,9 GWh en proyectos que ya han alcanzado cierre financiero.

Además, la compañía mantiene actualmente una cartera activa de 4,4 GW/15 GWh en etapas avanzadas del proceso de financiación.

Entre los proyectos destacados previamente anunciados se encuentra el proyecto BESS del Desierto de Atlas Renewable Energy, uno de los sistemas de almacenamiento 'standalone' a gran escala más grandes de Chile y América Latina, con una capacidad de 200 MW de potencia y 800 MWh de almacenamiento.

El 'regional manager Latam' de Enertis Applus+, Álvaro Velasco, señaló que la participación de la firma como asesor técnico independiente en proyectos como Domeyko y el sistema BESS Elena consolida "su liderazgo en la prestación de servicios de asesoría técnica especializada para infraestructuras críticas para la transición energética".

"Estos hitos no solo confirman la solidez de nuestro enfoque técnico, sino que también reflejan la creciente relevancia del almacenamiento como pilar para la integración de renovables en América Latina", añadió.