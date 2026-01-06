Eneva dice comenzó a importar gas natural de Argentina para aumentar suministro en Brasil

SAO PAULO, 6 ene (Reuters) - Eneva, el mayor operador privado de gas natural terrestre de Brasil y una empresa energética integrada, dijo el martes que comenzó a importar gas natural de Argentina para aumentar el suministro en Brasil.

En un comunicado, la empresa señaló que completó sus primeras operaciones de importación de gas natural desde Argentina en diciembre, una iniciativa que amplía la diversificación de la cartera de suministro de la compañía en Brasil.

"Al diversificar las fuentes de suministro, contribuimos a construir un mercado de gas brasileño más competitivo, seguro y resiliente", afirmó en un comunicado Glauco Campos, gerente general de Originación y Comercialización de Eneva.

Con estas operaciones, la compañía aumenta su oferta a clientes industriales y fortalece su presencia en diferentes regiones del país conectadas a la red de transporte, agregó.

La acción también forma parte de la estrategia de Eneva de posicionarse como uno de los principales actores de la integración energética sudamericana, destacó la empresa.

