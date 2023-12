La enfermedad viral equina detectada en Uruguay es la misma que causó la emergencia sanitaria en Argentina, dijeron autoridades uruguayas tras la tipificación del primer caso reportado en un caballo en el fronterizo departamento de Salto el fin de semana.

Análisis de laboratorio confirmaron que se trata de la Encefalomielitis Equina del Oeste (EEO), la más leve de las tres variantes de esa enfermedad viral, informaron los ministerios de Salud Pública (MSP) y Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El virus que la provoca se transmite por la picadura de un mosquito infectado y afecta principalmente a caballos, pero también puede infectar a otros mamíferos, incluidos los humanos.

Actualmente no se ha reportado en Uruguay ningún caso en humanos, en quienes causa fiebre alta, dolor de cabeza intenso, debilidad muscular y convulsiones, y puede ser mortal.

Jorge Viera, director adjunto de la Dirección General de Servicios Ganaderos del MGAP, dijo a la AFP que es la primera vez que se detecta la EEO en animales en Uruguay. Los síntomas en caballos incluyen fiebre, letargo, falta de coordinación, ceguera y convulsiones.

En Uruguay, que tiene un rodeo de casi 400.000 caballos, técnicos del MGAP visitaron desde fines de noviembre 88 establecimientos con una población de 3.192 equinos. De los 103 que presentaban sintomatología nerviosa, 31 murieron y 72 están en recuperación, según el último balance oficial.

La mayoría de los casos fueron notificados en la frontera con Argentina, que declaró la emergencia sanitaria el jueves por brotes en el centro y noreste del país, pero también hubo casos aislados en el sur y centro de Uruguay, dijo Viera, al indicar que la mortalidad no llega al 1%.

Sin embargo, la proliferación de mosquitos, acentuada por las inundaciones que desde hace más de 45 días afectan el norte del país, preocupa a las autoridades, que exhortan a la población a usar repelente y ropa para evitar picaduras.

"Las nubes de mosquitos son imponentes", dijo Viera, al remarcar que estos insectos pican a las aves migratorias portadoras del virus y luego infectan a animales y humanos.

Agregó que las vacunas, que existen para caballos y no para humanos, previenen solamente de las variantes del Oeste y del Este, pero no de la Venezolana, la más fuerte de las tres. Normalmente no se vacuna a los caballos, excepto a los deportivos, porque se les exige para competir.

"La poblacion de caballos deportivos, de unos 11.000 identificados, está en su mayoría vacunada", dijo Viera.

El costo de la inmunización oscila entre los 22 a 28 dólares y debe aplicarse anualmente.

Pero las vacunas no detienen la circulación del virus, que no sólo es transmitido por una, sino por varias especies de mosquitos.

Ad/dga