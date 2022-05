Enfermeros convocan una "gran manifestación" el 18 de junio en Madrid para denunciar el "grave abandono" de la sanidad

Unidad Enfermera ha anunciado la convocatoria de una "gran manifestación" el 18 de junio en Madrid para denunciar el "grave abandono" que sufre el sistema sanitario y reclamar medidas para "mejorar sus lamentables condiciones profesionales, laborales, universitarias, científicas y directivas, así como la atención y cuidados que se presta al conjunto de la sociedad".

Esta manifestación, en la que también se espera contar con la presencia de distintas asociaciones de pacientes, usuarios y ciudadanos, se iniciará a las 11.00 horas desde la Plaza de Jacinto Benavente y, tras pasar por el Congreso de los Diputados, finalizará su recorrido ante la sede del Ministerio de Sanidad, situada en el Paseo del Prado.

"Es una convocatoria al conjunto de la sociedad que no comparta cómo está funcionando el sistema sanitario. La situación es insostenible, confiamos en que la manifestación sea histórica", ha explicado en rueda de prensa este jueves el presidente del Sindicato de Enfermería (SATSE), Manuel Cascos.

"Se debe al nulo reconocimiento que desde las instituciones hacen con relación a la aportación específica e imprescindible de las enfermeras", ha añadido el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya.

Los enfermeros han advertido de que esta es la "primera" de las acciones que tienen previstas en caso de que no se atiendan sus reclamaciones. "Es una más de las distintas acciones que tenemos previsto organizar a lo largo de los próximos meses para aunar la voz de la enfermería en pos de la salud de las personas, su seguridad y el avance profesional de los intereses de los enfermeros", ha resaltado el presidente del CGE.

Igualmente, Cascos no ha descartado paros si no consiguen sus objetivos. "No descartamos ninguna acción. Puertas abiertas al diálogo siempre, antes, durante y después. Mano tendida al Ministerio y a las instituciones, pero tenemos clara nuestra hoja de ruta. En función de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos pondremos en marcha nuevas iniciativas", ha advertido.

En el trascurso de la manifestación se hará hincapié en los principales asuntos que Unidad Enfermera entiende que deben solucionarse "de manera urgente", como "acabar con la falta de seguridad que existe en nuestro país en la atención sanitaria, al no contar con las plantillas suficientes de enfermeras y enfermeros, y que conlleva un aumento de los riesgos, complicaciones, reingresos, efectos adversos, e, incluso, fallecimientos, como constatan números estudios científicos nacionales e internacionales".

También se denunciará el "grave problema" de las agresiones, tanto físicas como verbales, que sufren los enfermeros de nuestro país a diario, demandando entornos laborales "seguros que no pongan nunca en peligro su integridad física, psicológica y emocional".

Otro asunto prioritario para los enfermeros es acabar con la "grave discriminación" que sufren al no pertenecer al Grupo A, sin subgrupos, lo que "impide su desarrollo y avance profesional a pesar de que, a raíz de la implantación del Espacio de Educación Superior, promovido por los Acuerdos de Bolonia, en España se han extinguido los planes de estudios de Licenciatura y Diplomatura, y todas los enfermeros ostentan el título de Grado, al igual que otros colectivos sanitarios".

Asimismo, lamentan que los estudiantes de Enfermería sufren "numerosos problemas a la hora de cursar sus estudios universitarios, como son la falta de medios y de suficientes profesores en las facultades, así como las dificultades existentes para poder realizar sus prácticas con calidad, solvencia y garantías de cara a obtener los conocimientos necesarios para su futuro ejercicio profesional".

Al mismo tiempo, los enfermeros consideran que las administraciones públicas y partidos políticos "no están desarrollando los compromisos adquiridos en lo peor de la crisis de la COVID-19 para mejorar y reforzar nuestro sistema sanitario". "Y, por tanto, están dejando a su suert" a las más de 47 millones de personas de nuestro país y a los enfermeros que, antes, durante y después de la pandemia, han demostrado su dedicación y compromiso por atender y cuidar lo mejor posible a toda la sociedad", han añadido al respecto en su manifiesto.

Unidad Enfermera está integrada por Consejo General de Enfermería (CGE), Sindicato de Enfermería (SATSE), Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Conferencia Nacional de Decanos de Enfermería (CNDE), Sociedades Científicas Enfermeras y Asociación Estatal de Estudiantes de Enfermería (AEEE).