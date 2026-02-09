Enfermeros de Nueva York llegan a un acuerdo para poner fin a huelga en dos hospitales

NUEVA YORK (AP) — Enfermeros en huelga llegaron a un acuerdo con dos de los principales sistemas de salud de la ciudad de Nueva York para poner fin a un paro laboral de casi un mes, el cual giró en torno a los niveles de personal, seguridad en el lugar de trabajo y seguros de salud, entre otros temas

El sindicato que representa a los enfermeros dio a conocer el lunes un acuerdo tentativo que involucra a los sistemas hospitalarios de Montefiore y Mount Sinai. La huelga de enfermeros continúa en el NewYork Presbyterian

La huelga, que comenzó el 12 de enero, obligó a los hospitales afectados a contratar a toda prisa a un gran número de enfermeros temporales para cubrir turnos durante la demandante temporada de influenza

El sindicato señaló que los miembros de los hospitales Montefiore y Mount Sinai votarán para ratificar los contratos y regresar al trabajo esta semana

El acuerdo por tres años afecta a aproximadamente 10.500 de los cerca de 15.000 enfermeros en huelga en algunos de los hospitales privados sin fines de lucro más grandes de la ciudad

"Durante cuatro semanas, casi 15.000 miembros de NYSNA mantuvieron la huelga bajo el frío y la nieve en busca de una atención segura para los pacientes", aseguró Nancy Hagans, presidenta de la Asociación de Enfermeros del Estado de Nueva York (NYSNA por sus iniciales en inglés). "Ahora, los enfermeros de los sistemas Montefiore y Mount Sinai regresarán al lado de los pacientes con la frente en alto"

El sindicato de enfermeros destacó que el acuerdo contempla un aumento salarial del 12% en tres años, además de mantener los beneficios de salud de los enfermeros sin costos adicionales

El pacto también incluye nuevas protecciones contra la violencia en el lugar de trabajo, incluidas protecciones específicas para enfermeros y pacientes transgénero e inmigrantes, así como salvaguardias contra la inteligencia artificial, dijo el sindicato

Los enfermeros de Montefiore, Mount Sinai y Mount Sinai Morningside y West comenzarán a votar a partir de hoy para ratificar sus contratos, informó el sindicato

De ratificarse los acuerdos contractuales, los enfermeros volverán al trabajo el sábado

Un portavoz de Montefiore se negó a comentar, aparte de decir que se tiene previsto que sus enfermeros voten el miércoles sobre el pacto

Los portavoces de los otros dos sistemas hospitalarios no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios

Los hospitales afectados han insistido en que han operado sin complicaciones durante la huelga, realizando trasplantes de órganos, cirugías cardíacas y otros procedimientos complejos prácticamente sin interrupciones. Pero muchos de los centros médicos cancelaron cirugías programadas, transfirieron a algunos pacientes y dieron de alta a otros antes del inicio de la huelga

Las prioridades de los enfermeros en huelga varían según el hospital, pero los niveles de personal fueron uno de los temas principales. Los enfermeros señalaron que han estado sobrecargados y que los hospitales se negaban a comprometerse a alcanzar niveles de personal que fueron manejables para los enfermeros y seguros para los pacientes

Los hospitales sostienen que han ocupado vacantes, e incluso agregado trabajos de enfermería en los últimos tres años, saliendo de la crisis de personal que se remontaba a la pandemia

Hospitales y enfermeros también han estado en desacuerdo sobre los beneficios, y el sindicato luchó por mejoras en cuanto a la seguridad en el lugar de trabajo y las restricciones en el uso de inteligencia artificial

Las preocupaciones de seguridad del personal hospitalario salieron a relucir cuando un hombre armado ingresó a Mount Sinai en noviembre y otra persona se atrincheró en un hospital de Brooklyn con un objeto punzocortante el mes pasado. La policía abatió a ambos hombres

Según los hospitales, las demandas del sindicato eran exorbitantes. Afirman que los salarios de los enfermeros sindicalizados promedian entre US$162.000 y US$165.000 al año, sin incluir beneficios

Los enfermeros respondieron que los principales ejecutivos de los centros médicos ganan millones de dólares al año, argumento que destacaron el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el senador federal independiente Bernie Sanders de Vermont y otros políticos que han visitado las líneas de piquete en las últimas las semanas

No todos los hospitales de los tres sistemas de atención médica se vieron afectados por la huelga. Tampoco lo fueron los hospitales públicos administrados por la ciudad. Otros hospitales privados llegaron a acuerdos de última hora con el sindicato

Los enfermeros llevaron a cabo una huelga de tres días en 2023 en los sistemas de Mount Sinai y Montefiore. Finalmente firmaron contratos que establecieron aumentos salariales del 19% a lo largo de tres años y permitieron un pago adicional si los enfermeros trabajaban con personal reducido

