Enfoque-facebook publicó anuncios con falsedades sobre el clima durante la cop-26

Por Elizabeth Culliford

18 nov (Reuters) - Anunciantes de Facebook promocionaron en la plataforma afirmaciones falsas y enga帽osas sobre el cambio clim谩tico en semanas recientes, justo cuando se pon铆a en marcha la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas (COP26).

D铆as despu茅s de que el vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook, Nick Clegg, promocion贸 en un blog los esfuerzos de la empresa por combatir la desinformaci贸n sobre el clima cuando comenzaba la cumbre de Glasgow, la red de medios conservadores Newsmax public贸 un anuncio en Facebook que calificaba de "bulo" el calentamiento global provocado por el hombre.

El anuncio, que ten铆a varias versiones, obtuvo m谩s de 200.000 visitas.

En otro, la comentarista conservadora Candace Owens afirmaba que "aparentemente debemos confiar en nuestro nuevo gobierno autoritario" en lo que respecta a la ciencia del clima, mientras que un grupo de expertos libertarios de Estados Unidos public贸 un anuncio sobre c贸mo los "agoreros modernos" llevaban d茅cadas prediciendo err贸neamente las crisis clim谩ticas.

Newsmax, Owens y el Daily Wire, que pag贸 el anuncio de la p谩gina de Owens, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Facebook, que recientemente cambi贸 su nombre por el de Meta, no tiene una pol铆tica espec铆fica sobre la desinformaci贸n clim谩tica en los anuncios o en las publicaciones no pagadas.

Google, de Alphabet, dijo el mes pasado que ya no permitir铆a anuncios que contradigan el consenso cient铆fico sobre el cambio clim谩tico en YouTube y sus otros servicios, aunque s铆 permitir铆a contenidos que discutan afirmaciones falsas.

Por lo general, Facebook no elimina la informaci贸n err贸nea en las publicaciones a menos que determine que suponen un da帽o inminente en el mundo f铆sico, como hizo con las falsedades en torno al COVID-19.

La compa帽铆a dice que degrada las publicaciones calificadas como falsas por sus verificadores (de los cuales Reuters es uno) y proh铆be los anuncios con estas afirmaciones desacreditadas.

Dice que los anunciantes que publican repetidamente informaci贸n falsa pueden enfrentarse a restricciones a su capacidad de anunciarse en Facebook, pero exime a los anuncios de pol铆ticos de la comprobaci贸n de hechos.

Cuando se le pregunt贸 por los anuncios que difunden informaci贸n err贸nea sobre el clima, un portavoz de la compa帽铆a dijo en un comunicado: "Aunque este tipo de anuncios se publican en muchas plataformas, Facebook ofrece una capa adicional de transparencia al exigir que est茅n disponibles para el p煤blico en nuestra biblioteca de anuncios hasta siete a帽os despu茅s de su publicaci贸n".

El think-tank brit谩nico InfluenceMap, que identific贸 anuncios enga帽osos en Facebook de varios medios de comunicaci贸n y grupos de reflexi贸n en torno a la COP26, tambi茅n descubri贸 que las empresas de combustibles f贸siles y los grupos de presi贸n gastaron 574.000 d贸lares en anuncios de Facebook sobre temas pol铆ticos y sociales durante la cumbre, lo que dio lugar a m谩s de 22 millones de impresiones e incluy贸 contenidos que promov铆an sus esfuerzos medioambientales en lo que InfluenceMap describi贸 como "un lavado de cara verde".

Uno de los anuncios pagados por el Instituto Americano del Petr贸leo mostraba un paisaje para promocionar sus esfuerzos para hacer frente al cambio clim谩tico, mientras que BP America public贸 uno en el que detallaba su apoyo a las pol铆ticas respetuosas con el clima con una letra verde ne贸n.

"Nuestras publicaciones en las redes sociales representan una peque帽a fracci贸n en comparaci贸n con las fuertes inversiones que nuestras empresas realizan cada d铆a", dijo el API en un comunicado, afirmando que la industria del gas natural y del petr贸leo estaba comprometida con la reducci贸n de las emisiones.

BP dijo en un comunicado que estaba "defendiendo activamente las pol铆ticas que apoyan el cero neto, incluyendo la fijaci贸n de precios del carbono, a trav茅s de una serie de canales transparentes, incluyendo la publicidad en los medios sociales".

Facebook ha empezado a a帽adir etiquetas informativas a las publicaciones sobre el cambio clim谩tico para dirigir a los usuarios a su Centro de Ciencias del Clima, una nueva plataforma con datos y concursos que, seg煤n dice, es visitada por m谩s de 100.000 personas al d铆a.

Cuando se le pregunt贸 en una entrevista emitida esta semana en el evento Reuters Responsible Business USA 2021 https://reutersevents.com/events/rbs-usa en qu茅 aspectos cre铆a que Facebook segu铆a siendo deficiente en cuestiones clim谩ticas, el director de tecnolog铆a Mike Schroepfer dijo: "Obviamente, ha habido preocupaci贸n por la gente que comparte informaci贸n err贸nea sobre el clima en Facebook".

"No voy a decir que todo lo hacemos bien todo el tiempo", dijo. "Revisamos continuamente cu谩l es el estado del mundo y cu谩l es nuestro papel, que empieza por tratar de permitir la libre expresi贸n de la gente, y luego intervenir cuando se producen da帽os que podemos prevenir".

Schroepfer no respondi贸 directamente a por qu茅 Facebook no hab铆a prohibido todos los anuncios de desinformaci贸n sobre el clima, pero dijo que "no quer铆a que la gente se beneficiara de la desinformaci贸n".

Empleados critican la pol铆tica

Los planteamientos de la empresa respecto de la desinformaci贸n y el escepticismo sobre el cambio clim谩tico han provocado un debate entre los empleados. Las discusiones en su tabl贸n de mensajes interno muestran al personal discutiendo sobre c贸mo deber铆a manejar la desinformaci贸n sobre el clima y hablando de casos de la misma en la plataforma, como en un post de enero en el que un empleado dijo que encontr贸 "resultados destacados de aparente desinformaci贸n" cuando busc贸 el cambio clim谩tico en su secci贸n de v铆deos "Watch".

Los documentos forman parte de un conjunto de revelaciones hechas a la Comisi贸n de Valores y Bolsa de Estados Unidos y al Congreso por la denunciante Frances Haugen, una exgerente de productos de Facebook que se fue en mayo.

Reuters estuvo entre un grupo de organizaciones de noticias que pudieron ver los documentos.

En los comentarios de una publicaci贸n de abril en la que se destacaba el compromiso de Facebook con la reducci贸n de su propio impacto medioambiental, incluido el hecho de haber alcanzado las emisiones netas cero en sus operaciones globales el a帽o pasado, un miembro del personal pregunt贸 si la empresa podr铆a empezar a clasificar y eliminar la desinformaci贸n y los bulos sobre el clima de sus plataformas.

Dos investigadores externos que trabajan con Facebook en sus esfuerzos en materia de cambio clim谩tico dijeron a Reuters que les gustar铆a que la empresa abordara la desinformaci贸n sobre el clima con la misma proactividad con la que abord贸 el COVID-19, que Facebook reprimi贸 durante la pandemia.

"Es necesario abordarlo con el mismo nivel de urgencia", afirm贸 John Cook, investigador postdoctoral del Centro de Investigaci贸n de la Comunicaci贸n sobre el Cambio Clim谩tico de la Universidad de Monash, que asesora a Facebook en su labor de desinformaci贸n sobre el clima. "Podr铆a decirse que es m谩s peligroso". (Reporte de Elizabeth Culliford Editado en espa帽ol por Javier L贸pez de L茅rida)