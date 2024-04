Enfoque-poco probable que elecciones en panamá cambien perspectivas para first quantum

Por Valentine Hilaire y Elida Moreno

Ciudad de panamá, 18 abr (reuters) - las posibilidades para que first quantum minerals recupere una valiosa concesión de una mina de cobre que fue cancelada el año pasado son muy bajas, según las propuestas de campaña de los candidatos presidenciales, revisadas por reuters, y entrevistas con líderes opositores al proyecto.

Las protestas contra la concesión de First Quantum, que exigían mayores garantías ambientales y transparencia en las negociaciones, lograron que autoridades no sólo anularan su contrato para operar una de las minas de cobre más grandes y nuevas del mundo, sino que prohibieran todos los nuevos permisos de minería metálica en 2023.

Los operadores de metales e inversores estarán observando de cerca el resultado de las elecciones para ver si un nuevo presidente podría ayudar a reactivar la minería en Panamá.

Ocho candidatos participarán en las elecciones del 5 de mayo, en una carrera reñida, según las encuestas. Entre los cinco favoritos, tres han prometido seguir con los planes de cierre para la mina Cobre Panamá, mientras que otro plantea realizar un referéndum del asunto y otro más no ha mencionado sus intenciones en torno al proyecto en su plan público.

La minera canadiense perdió casi la mitad de su valor de mercado después de que fue despojada de su contrato y en marzo la agencia global Fitch rebajó la calificación de los bonos soberanos de Panamá a grado especulativo, citando desafíos fiscales y de gobernanza agravados por el cierre de la mina.

Un portavoz de First Quantum respondió a Reuters preguntas sobre las expectativas de reactivación de la mina diciendo que "en cualquier jurisdicción en la que operamos, esperamos ver que el proceso de democracia seleccione al candidato preferido por Panamá de una manera justa, transparente y pacífica".

Reuters también habló con cinco líderes de organizaciones que se han manifestado en contra de la operación de la mina de cobre. Tres de ellos, incluido el principal sindicato de trabajadores del país, SUNTRACS, dijeron que no había ningún escenario en el que permitirían a las autoridades cerrar un nuevo contrato con First Quantum.

"Ya ese es un tema juzgado en la sociedad panameña (que) mostró en las calles que no quiere minería metálica", dijo Saúl Méndez, líder del sindicato SUNTRACS.

Otras dos agrupaciones dijeron que apoyarían la idea de un referéndum sobre el tema y predijeron que el resultado sería en contra de la minería. Una encuesta publicada en febrero por el periódico local La Prensa mostró que el 90% de los panameños se opone a la minería.

Los cinco grupos expresaron su desconfianza hacia los candidatos, incluso aquellos que se han opuesto abiertamente a la minería, diciendo que los políticos no tienden a cumplir sus promesas.

"Si el país dice que quiere minería, nosotros no podríamos oponernos a eso, pero si el presidente entrante abre esa mina sin la autorización de todo el país claro que vamos nuevamente para la calle y para el mar", afirmó Sabino Ayarza, en representación de la flotilla pesquera que paralizó las operaciones de First Quantum, bloqueando su principal puerto.

"Ya no vamos pasivos como antes sino agresivamente a cerrar eso", agregó.

Seis expertos legales en Panamá dijeron que si bien, las leyes locales podrían técnicamente permitir que las perspectivas de First Quantum cambien en cuestión de meses, un referéndum u otro tipo de consulta para asegurar el apoyo público sería la única manera de lograrlo políticamente.

En febrero, First Quantum informó que pedirá unos 20 mil millones de dólares a través de un arbitraje internacional en contra de la orden de Panamá de cerrar la mina. La empresa canadiense ha notificado de dos arbitrajes, uno en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá y otro vinculado a la cláusula de arbitraje del contrato cancelado.

La cláusula prevé procedimientos en Miami, según la minera.

El viceministro de Finanzas de Panamá dijo a Reuters días después del anuncio que el país está dispuesto a defender sus intereses en la batalla legal contra First Quantum, añadiendo que el Estado demostrará ante los tribunales que respeta la inversión extranjera.

Renzo Merino, del equipo de la calificadora Moody's, dijo que la economía de Panamá ya tenía un desempeño sólido antes de que la mina comenzara a extraer cobre.

"Panamá no ha perdido eso, todavía tiene el potencial", aseguró, no obstante, advirtió de que la recuperación del cierre de la mina podría ser lenta si las preocupaciones de los inversores se extienden a otros sectores y el país se ve obligado a pagar una compensación si pierde el arbitraje.

Líderes presidenciales

La minería no ha sido un gran tema de campaña.

José Mulino, el favorito para ganar la carrera presidencial según las últimas encuestas, no se refiere a la polémica en torno a la mina en su plan de Gobierno, y no ha asistido a los debates presidenciales.

El expresidente y candidato Martín Torrijos, que ha estado entre los tres primeros candidatos en muchas encuestas, no menciona sus intenciones para el sector minero en su plan de Gobierno, pero dijo a Reuters en un evento de campaña que el cierre de la mina es una decisión que los panameños ya tomaron y planea respetarla.

Rómulo Roux, por su parte, promete seguir adelante con el cierre de la mina en su plan, pero no menciona el futuro del sector. El candidato no estuvo disponible para una entrevista, pero su compañero de fórmula, José Blandón, dijo en un evento que su equipo no tiene planes de revocar la prohibición minera.

La propuesta del actual vicepresidente y candidato presidencial José Carrizo plantea una votación para que los panameños decidan sobre el futuro de la minería.

Las apretadas agendas de campaña de los candidatos Mulino, Roux y Carrizo les impidieron mantener una entrevista con Reuters.

La prohibición de Panamá de nuevas concesiones mineras metálicas hizo subir los precios del cobre debido a temores sobre el suministro. Cualquier indicio de un cambio en Panamá en el tema podría volver a mover los mercados.

El candidato Ricardo Lombana, que se ha situado entre el segundo y cuarto lugar en las últimas encuestas, fue más allá en su plan de Gobierno al proponer cambiar la Constitución para prohibir totalmente la minería.

"Ninguna afectación económica está por encima del mandato constitucional y de la voluntad soberana", expresó Lombana a Reuters en un mensaje de texto. "Todo el país sabe que el contrato de concesión es ilegal y que su cierre debe consumarse", agregó. (Reporte de Valentine Hilaire, Elida Moreno y Divya Rajagopal; Editado por Denny Thomas y Claudia Parsons; Editado en español por Lizbeth Díaz)