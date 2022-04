Enfoque-reclutas del dombás reciben poca formación, rifles viejos y escasas provisiones: fuentes

LONDRES, 4 abr (Reuters) - Los reclutas militares en la región de Dombás, respaldada por Rusia, han sido enviados a la primera línea de combate contra las tropas ucranianas sin entrenamiento, con poca comida y agua, y con armas inadecuadas, dijeron a Reuters seis personas de la provincia separatista.

Los relatos sobre el despliegue de reclutas sin formación y mal equipados son un nuevo indicio de la escasez de recursos militares a disposición del Kremlin, tras más de un mes de guerra en el que las fuerzas de Moscú se han visto afectadas por problemas logísticos y han sido frenadas por la resistencia ucraniana.

Una de las personas, un estudiante reclutado a finales de febrero, dijo que un compañero de lucha le dijo que se preparara para repeler un ataque cuerpo a cuerpo de las fuerzas ucranianas en el suroeste de Dombás, pero "ni siquiera sé cómo disparar un arma automática".

El estudiante y su unidad devolvieron los disparos y eludieron la captura, pero resultó herido en un combate posterior. No dijo cuándo ocurrieron los enfrentamientos.

Aunque en las redes sociales y en algunos medios de comunicación locales ha surgido alguna información que habla de las malas condiciones y la baja moral de los reclutas de Dombás, Reuters ha podido reunir uno de los panoramas más completos hasta la fecha.

Además del estudiante reclutado, Reuters habló con tres esposas de reclutas que tienen contacto por teléfono móvil con sus parejas, con un conocido de un recluta y con una fuente cercana a los líderes separatistas prorrusos que está ayudando a organizar los suministros para las fuerzas armadas de Dombás.

Reuters verificó la identidad del estudiante, así como de las otras fuentes y de los reclutas con los que están relacionados. La agencia de noticias no pudo confirmar de forma independiente las versiones de lo que les ocurrió a los hombres una vez que fueron reclutados.

Las seis fuentes pidieron que no se publicaran sus nombres completos, porque temían a las represalias por hablar con medios de comunicación extranjeros.

Las fuerzas armadas del Dombás luchan junto a los soldados rusos, pero no forman parte de las fuerzas armadas rusas, que tienen normas diferentes sobre las tropas que envían al combate.

Varios reclutas de Dombás han recibido un rifle llamado Mosin, que fue diseñado a finales del siglo XIX y dejó de producirse hace décadas, según tres personas que vieron a reclutas de la región separatista usando el arma. Imágenes compartidas en las redes sociales, que Reuters no ha podido verificar de forma independiente, también mostraban a combatientes de Dombás con rifles Mosin.

El estudiante dijo que se vio obligado a beber agua de un estanque fétido debido a la falta de suministros. Otras dos fuentes en contacto con reclutas también dijeron a Reuters que los hombres tenían que beber agua sin tratar.

A algunos reclutas del Dombás se les encomendó la peligrosa misión de atraer el fuego enemigo hacia ellos para que otras unidades pudieran identificar las posiciones ucranianas y bombardearlas, según una de las fuentes y el testimonio en vídeo de un prisionero de guerra publicado por las fuerzas ucranianas.

Al pedírsele que comentara el trato y la baja moral de los reclutas de Dombás, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que era una pregunta para la República Popular de Donetsk (DNR), la entidad separatista autoproclamada en Dombás. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios.

Una portavoz de la administración de la DNR, tras ver las preguntas de Reuters, dijo que no habría respuesta el viernes. No dijo cuándo contestaría la administración. Los mensajes dejados a un portavoz de los militares separatistas no fueron respondidos.

Tras ser empujados a la línea del frente cerca del puerto de Mariúpol -escenario de los combates más intensos de la guerra-, un grupo de unos 135 reclutas de Dombás depuso las armas y se negó a seguir luchando, según Veronika, pareja de un recluta, que dijo que su marido estaba entre ellos. Marina, compañera de otro recluta, dijo que había estado en contacto con un amigo que formaba parte del mismo grupo.

"Nos negamos (a luchar)", escribió el amigo en un mensaje de texto a Marina, visto por Reuters.

Los hombres fueron retenidos en un sótano por los comandantes militares como castigo, dijeron Veronika y Marina. Les amenazaron verbalmente con represalias, pero posteriormente permitieron que el grupo saliera del sótano, los alejaron de la línea del frente y los alojaron en casas abandonadas, dijo Veronika

Ni el Kremlin ni las autoridades separatistas respondieron a las preguntas de Reuters sobre el incidente.

Llamada de atención

Todos los bandos de la guerra de Ucrania tienen sistemas de reclutamiento, en los que los jóvenes están obligados por ley a realizar el servicio militar.

El Gobierno ucraniano ha declarado una movilización general, lo que significa que los reclutas y reservistas han sido desplegados para luchar.

Rusia dice que no está desplegando reclutas en Ucrania, aunque ha reconocido que un pequeño número fue enviado por error a luchar.

Las autoridades separatistas de Donetsk anunciaron a finales de febrero que estaban reclutando a todos los hombres en edad de combatir para su despliegue inmediato.

Los oficiales de reclutamiento militar aparecieron en los lugares de trabajo de la región de Donetsk y dijeron a los empleados que se presentaran al servicio, mientras que la policía ordenó a la gente en las calles que fuera a la oficina local de reclutamiento, según un reportero de Reuters que estuvo allí a fines de febrero. Cualquiera que no cumpla se arriesga a ser procesado.

Reuters no pudo determinar cuántas personas han sido llamadas a filas, ni qué proporción de las fuerzas de Dombás está compuesta por reclutas.

Ninguno de los cinco reclutas tenía experiencia o formación militar previa, y cuatro de los cinco no recibieron ninguna formación antes de ser enviados al combate, según el recluta herido, las tres esposas de los hombres reclutados y el conocido.

"Nunca sirvió en el Ejército", dijo una de las compañeras, que se identificó como Olga y vive en la ciudad de Makeevka. "Ni siquiera sabe sostener un arma automática".

Dos de las esposas dijeron que sus parejas fueron desplegadas en la línea del frente, donde vieron intensos combates.

"Estoy en la guerra", decía un mensaje de texto, visto por Reuters, que Marina, también de Makeevka, dijo que procedía de su marido reclutado.

Marina dijo que se enteró por los mensajes de su marido de que su unidad, que lucha en la región de Dombás, recibió la orden de atraer el fuego enemigo hacia ellos

Las fuerzas ucranianas publicaron el 12 de marzo un vídeo en el que aparecía un prisionero de guerra. Decía que se llamaba Ruslan Khalilov, que era un funcionario de Dombás y que fue enviado con cero entrenamiento a Mariúpol, donde su función era atraer el fuego enemigo para facilitar el bombardeo de objetivos ucranianos.

Una persona de Dombás que conoce a Khalilov confirmó a Reuters su identidad, que fue reclutado y que no tiene formación militar. Reuters estableció que la persona conoce a Khalilov.

"matadero"

El estudiante reclutado que habló con Reuters dijo que un día después de presentarse al servicio fue puesto en una unidad de morteros y luego enviado hacia los combates. "No nos enseñaron nada", escribió a Reuters a través de una aplicación de mensajería.

"Hasta ese momento sólo había visto morteros en las películas. Obviamente, no sabía cómo hacer nada con ellos".

Contó que, antes de partir, su unidad había sufrido repetidos ataques de las tropas ucranianas. "Hubo muchas bajas", escribió. "Odio la guerra. No la quiero, la maldigo. ¿Por qué me envían a un matadero?".

Todos los relatos recogidos por Reuters mencionaban una aguda escasez de suministros. Las fuentes describieron la escasez o ausencia de agua potable, las raciones de campo para un hombre que se repartían entre varios y las unidades que tenían que buscar comida en la basura.

"Bebimos agua con ranas muertas", dijo el estudiante recluta.

"Los suministros para los soldados ahora mismo son un desastre", dijo la fuente cercana a la dirección separatista de Donetsk, que habló bajo condición de anonimato.

Ni el Kremlin ni las autoridades separatistas respondieron a las preguntas de Reuters sobre los suministros y el equipamiento de los reclutas de Donbás. (Editada por Daniel Flynn Editado en español por Javier López de Lérida)