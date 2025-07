Enfrenta más eventos climáticos extremos, pero las acciones y actitudes no siguen el ritmo

WASHINGTON (AP) — Después de las inundaciones mortales en el centro de Texas en 1987, algunos pensaron que habían demostrado que podían manejar el golpe más duro de la Madre Naturaleza. Luego vinieron las espantosas inundaciones repentinas de este mes, cuando cantidades inimaginables de lluvia cayeron en solo horas y más de 100 personas murieron.

Antes de 2021, el normalmente templado noroeste del Pacífico y el oeste de Canadá parecían muy poco propensos a sufrir una ola de calor mortal, pero la sufrieron. Hawái, que una vez se sintió a un océano de distancia de los incendios forestales alimentados por la sequía, dejó de estarlo. Y muchos en el interior de Carolina del Norte pensaron que los huracanes eran un problema costero hasta que los remanentes de Helene llegaron el año pasado.

El cambio climático está haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes e intensos, según científicos del clima y datos gubernamentales. Pero las personas y los gobiernos generalmente viven en el pasado y no han aceptado que el clima extremo ahora es la norma, por no hablar de prepararse para el futuro más desagradable que se avecina, dijeron expertos en meteorología, desastres y salud a The Associated Press.

“Lo que sucede con el cambio climático es que lo que solía ser extremo se convierte en promedio, típico, y lo que solía no ocurrir en una vida humana o tal vez incluso en 1000 años se convierte en el nuevo extremo. Comenzamos a experimentar cosas que básicamente nunca habían sucedido antes”, afirmó Michael Oppenheimer, científico del clima de la Universidad de Princeton.

El promedio de verano de diez años del índice de extremos climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que documenta huracanes, lluvias intensas, sequías y temperaturas altas y bajas, es un 58% más alto de lo que era en la década de 1980.

A pesar de la sombría trayectoria, la sociedad no está actuando con suficiente alarma, dijo Oppenheimer.

"Hay mucha evidencia de que nos quedamos ahí sin hacer absolutamente nada mientras estos riesgos se nos acercan como un tren en movimiento y estamos parados en las vías.

Y luego, de repente, bam", señaló.

Cambio de perspectiva del público

Aunque el cambio climático es el mayor problema, la forma en que reaccionamos o ignoramos los cambios podría empeorar una mala situación, dijeron los expertos.

Marshall Shepherd, profesor de meteorología de la Universidad de Georgia que anteriormente fue presidente de la Sociedad Meteorológica Estadounidense, comentó que las personas tienden a tomar decisiones basadas en cómo les fue durante eventos climáticos extremos pasados, incluidas tormentas que no los afectaron directamente. Esto les hace ser demasiado optimistas sobre que también les irá bien hoy, aunque las tormentas se han vuelto más agresivas.

Él señala las inundaciones en Texas.

"Esa es una zona de inundaciones repentinas. Sabemos que las inundaciones ocurren en esa región todo el tiempo. (...) Ya he visto declaraciones de sesgo de normalidad por parte de personas en esas regiones diciendo, bueno, nos inundamos todo el tiempo", dijo Shepherd, señalando que la cantidad de lluvia que cayó en solo unas pocas horas la semana pasada no fue nada normal.

La gente debe cambiar su forma de pensar sobre los desastres, incluso si no viven en los lugares más propensos a desastres, dijo Kim Klockow McClain, científica social de clima extremo en la Corporación Universitaria para la Investigación Atmosférica, que estudia la comunicación de advertencias de desastres y riesgos.

"El mensaje debe ser, si estás acostumbrado a cierto grado de inundaciones molestas, de vez en cuando, mira lo que sucedió en Texas y date cuenta de que esto es un cambio de referencia", explicó.

Ignorar el problema no lo hará desaparecer

Una y otra vez, después de tormentas catastróficas e incendios forestales, las personas cuyas vidas se vieron trastocadas dicen que no pensaron que pudiera sucederles a ellos. Esta mentalidad ayuda a la gente a sobrellevar la situación, pero cuando los fenómenos extremos ocurren con más frecuencia y en más lugares, puede impedirles prepararse adecuadamente.

"Es una especie de mecanismo psicológico para protegernos de que no puede sucederme a mí", dijo Susan Cutter, codirectora del Instituto de Vulnerabilidad y Resiliencia ante Desastres de la Universidad de Carolina del Sur.

Sobrevivir a eventos extremos pasados hace pensar a la gente que no volverá a suceder o, si sucede, que estarán bien, dijo Lori Peek, directora del Centro de Desastres Naturales de la Universidad de Colorado.

Ella dijo que este exceso de confianza puede ser peligroso: "Solo porque he sobrevivido a un incendio, una inundación, un huracán o un tornado, eso no significa que la próxima vez será como la última vez".

Lo que se está haciendo

A medida que el clima se ha vuelto más extremo, nuestra capacidad para prepararnos y reaccionar no ha seguido el ritmo, dijeron los científicos.

"La infraestructura está envejeciendo en nuestro país y es más vulnerable dado el hecho de que simplemente, esto es un hecho, hay más personas viviendo en zonas de peligro", dijo Peek. "A medida que nuestra población ha seguido aumentando, no solo tenemos más personas en el país, sino que también tenemos más personas viviendo en áreas particularmente peligrosas como nuestras áreas costeras".

Los despidos masivos del gobierno de Trump y los recortes planificados a las agencias que estudian el clima y ayudan a advertir y lidiar con desastres —la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Servicio Meteorológico Nacional y los laboratorios de investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Servicio Geológico de Estados Unidos— podrían empeorar aún más la situación, dijeron varios expertos.

Personas inteligentes y experimentadas ya han dejado estas agencias y podría tomar años compensar su conocimiento y habilidades, dijeron.

"Estamos destruyendo la capacidad que tenemos y que vamos a necesitar cada vez más en el futuro", dijo Oppenheimer.

En cuanto a futuros desastres, el país necesita averiguar y planificar para el peor escenario en lugar de mirar al pasado, dijo Peek.

"Este es nuestro futuro", dijo Peek. "Es obvio que estamos viviendo en un futuro donde habrá más incendios, inundaciones y olas de calor".

