Enfrentamiento armado en norte de México deja 13 muertos, en medio creciente violencia

CIUDAD DE MÉXICO, 3 nov - Un enfrentamiento armado en el norte de México dejó al menos 13 presuntos delincuentes muertos, informó el lunes el secretario de seguridad nacional, Omar García, en medio de la creciente violencia que azota algunas regiones del país.

A través de su cuenta de X, el funcionario confirmó que el choque entre presuntos criminales y fuerzas de seguridad ocurrió poco después del mediodía en el municipio Guasave, del norteño estado Sinaloa.

"Personal operativo del gabinete de seguridad de México fue agredido por un grupo armado bajo un puente", publicó García. En el mismo mensaje detalló que en el operativo también fueron liberadas nueve personas que estaban secuestradas.

Sinaloa ha vivido un periodo extenso de creciente violencia debido a los enfrentamientos entre grupos delictivos que pelean las rutas por controlar la zona para el trasiego y producción de diversas drogas, incluyendo el mortal fentanilo, en su mayoría traficadas hacia Estados Unidos.

A pesar de los constantes operativos, con cientos de soldados -muchos de ellos de élite- autoridades mexicanas no han logrado contener los crímenes en esta región del país. (Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Kylie Madri)