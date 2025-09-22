Enfrentamiento entre presos deja 14 muertos en Ecuador

Un enfrentamiento entre bandas rivales dentro de una prisión en el suroeste de Ecuador dejó 14 muertos, entre ellos un guardia penitenciario, informó el lunes la policía.

Las cárceles ecuatorianas se convirtieron hace varios años en centros de operación de bandas del narcotráfico, protagonistas de matanzas que han derivado en la muerte de unos 500 reclusos desde 2021.

Los enfrentamientos en la cárcel de la localidad de Machala dejaron además "14 heridos" y dieron lugar a la fuga de un número indeterminado de presos, dijo al canal Ecuavisa un policía con el rostro cubierto, quien luego fue identificado por la institución como el coronel William Calle, comandante de la zona.

Las autoridades recapturaron hasta el momento a 13 fugitivos.

"Se ha logrado ya tomar el control" del centro de reclusión de Machala, ciudad costera cerca de la frontera con Perú, dijo el comandante Calle. La cárcel tiene capacidad para 600 personas, pero desde 2022 albergaba al doble de detenidos.

El enfrentamiento duró unos 40 minutos, y los reclusos utilizaron armas de fuego, "bombas, granadas", detalló Calle.

Los disparos empezaron hacia las 02H00 locales (07H00 GMT), lo que alertó a los guardias penitenciarios y policías que custodiaban el lugar.

Al ingresar al pabellón, los reclusos asesinaron al guardia y secuestraron a otros policías, según Calle.

De acuerdo con el comandante, los presos asesinados pertenecían a las bandas de Los Choneros y Los Lobos, dos de las organizaciones criminales con mayor presencia en Ecuador.

El policía atribuyó los asesinatos a "peleas" entre bandas.

La mayor matanza carcelaria en Ecuador se produjo en 2021, cuando más de 100 reclusos fueron asesinados en una penitenciaría de Guayaquil (suroeste).

Los presos llegaron a transmitir en vivo y por redes sociales los cruentos enfrentamientos, con cuerpos decapitados e incinerados.

