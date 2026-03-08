Enfrentamientos en el este del Líbano tras el desembarco de tropas israelíes en la zona

Violentos combates se reportan en el este del Líbano, cerca de la frontera siria en la madrugada del lunes, donde tropas israelíes aterrizaron a bordo de helicópteros, según la agencia nacional de noticias libanesa ANI.

De acuerdo con ANI, los enfrentamientos tienen lugar cerca del pueblo de Nabi Chit, una zona atacada en la noche del viernes al sábado por un comando israelí que trató sin éxito de recuperar el cuerpo de un aviador israelí capturado en 1986.

Una fuente de Hezbolá había declarado antes a la AFP que el movimiento chií libanés había abatido un helicóptero israelí en la región.