Enfrentamientos en la ciudad siria de Alepo agravan diferencias entre Gobierno y fuerzas kurdas

ALEPO, Siria, 7 ene - Los intensos combates entre las fuerzas gubernamentales y los combatientes kurdos en la ciudad septentrional siria de Alepo obligaron a miles de civiles a abandonar sus hogares el miércoles.

La violencia y las declaraciones en las que se echaba la culpa a quienes la habían iniciado, indicaban que el punto muerto entre Damasco y las autoridades kurdas, que se han resistido a integrarse en el gobierno central, se estaba agravando y cada vez era más mortífero.

El martes estallaron enfrentamientos mortales entre las tropas gubernamentales sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por kurdos.

Tras una relativa calma durante la noche, los bombardeos se reanudaron el miércoles y se intensificaron por la tarde, según informaron reporteros de Reuters en la ciudad.

Un portavoz de la Dirección de Sanidad de Alepo dijo a Reuters que cuatro civiles habían muerto el martes y más de dos docenas habían resultado heridos el martes y el miércoles. Fuentes de seguridad dijeron por separado a Reuters que también habían muerto dos combatientes.

La Dirección General de Sanidad declaró que el miércoles no había habido víctimas civiles y que no estaba autorizada a hacer comentarios sobre las muertes de combatientes.

Al anochecer del miércoles, los combates habían remitido, según periodistas de Reuters. Ilham Ahmed, que dirige el departamento de Asuntos Exteriores de la administración kurda, dijo a Reuters que se estaban realizando esfuerzos de mediación internacional para rebajar la tensión. Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters que Estados Unidos estaba mediando.

MILES DE CIVILES HUYEN El ejército sirio anunció que las posiciones militares en los barrios de Sheikh Maqsoud y Ashrafiyah, controlados por los kurdos, eran "objetivos militares legítimos." Dos funcionarios de seguridad sirios dijeron a Reuters que esperaban una operación militar significativa en la ciudad.

El gobierno abrió corredores humanitarios para que los civiles huyeran de los barrios conflictivos, transportándolos en autobuses urbanos. Una fuente de la fuerza de rescate de defensa civil del gobierno dijo que se calcula que unas 10.000 personas habían huido.

"Los trasladamos de forma segura a los lugares a los que quieren ir según su deseo o a refugios para desplazados", declaró Faisal Mohammad Ali, jefe de operaciones de la fuerza de defensa civil en Alepo.

Los últimos combates han perturbado la vida civil en la que es una de las principales ciudades sirias, cerrando el aeropuerto y una autopista a Turquía, paralizando las operaciones en las fábricas de una zona industrial y paralizando las principales carreteras al centro de la ciudad.

El gobierno de Damasco declaró que sus fuerzas estaban respondiendo a disparos de cohetes, ataques de aviones no tripulados y bombardeos desde barrios controlados por los kurdos. Las fuerzas kurdas dijeron que consideraban a Damasco "plena y directamente responsable de ... la peligrosa escalada que amenaza la vida de miles de civiles y socava la estabilidad en la ciudad".

Durante los 14 años de guerra civil en Siria, las autoridades kurdas comenzaron a gestionar una zona semiautónoma en el noreste del país, así como en partes de la ciudad de Alepo.

Se han resistido a abandonar esas zonas e integrarse plenamente en el gobierno dirigido por islamistas que asumió el poder tras el derrocamiento del expresidente Bashar al Asad a finales de 2024.

El año pasado, el gobierno de Damasco llegó a un acuerdo con las Fuerzas de Autodefensa que preveía la plena integración para finales de 2025, pero las dos partes han avanzado poco y cada una acusa a la otra de dilatar el proceso o actuar de mala fe.

Estados Unidos ha intervenido como mediador, celebrando reuniones tan recientes como la del domingo para tratar de impulsar el proceso. Las reuniones del domingo terminaron sin avances tangibles.

Si no se consigue integrar a las Fuerzas de Autodefensa en el ejército sirio, se corre el riesgo de que aumente la violencia y podría atraer a Turquía, que ha amenazado con una incursión contra los combatientes kurdos, a los que considera terroristas. (Reporte de Karam al-Masri, Mahmoud Hasano, Khalil Ashawi, Orhan Qereman y Kinda Makieh. Redacción de Maya Gebeily. Edición de William Maclean y Philippa Fletcher)