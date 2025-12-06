Enfrentamientos en la frontera entre Pakistán y Afganistán dejan 5 muertos, dicen autoridades

Por Mohammad Yunus Yawar

KABUL, 5 dic (Reuters) -

Pakistán y Afganistán intercambiaron intensos disparos a lo largo de su frontera a última hora del viernes, informaron las autoridades de ambos países, en episodios que dejaron al menos cinco muertos en medio del aumento de las tensiones tras el fracaso de las conversaciones de paz del pasado fin de semana.

El portavoz de los talibanes afganos, Zabihullah Mujahid, dijo que las fuerzas paquistaníes habían lanzado ataques en el distrito de Spin Boldak, en la provincia de Kandahar.

Su adjunto, Hamdullah Fitra, dijo a Reuters que los bombardeos de Pakistán habían causado la muerte de cinco personas, entre ellas un miembro talibán.

Un portavoz del primer ministro paquistaní dijo que las fuerzas afganas llevaron a cabo "disparos no provocados" a lo largo de la frontera de Chaman.

"Pakistán sigue plenamente alerta y comprometido a garantizar su integridad territorial y la seguridad de nuestros ciudadanos", dijo el portavoz Mosharraf Zaidi en un comunicado.

El intercambio se produjo casi una semana después de que una nueva ronda de conversaciones de paz entre los vecinos concluyera sin avances, aunque ambas partes acordaron mantener su frágil alto el fuego.

Las conversaciones celebradas en Arabia Saudita el fin de semana pasado fueron las últimas de una serie de reuniones organizadas por Qatar, Turquía y Riad para calmar la tensión tras los mortíferos enfrentamientos fronterizos de octubre.

Islamabad afirma que milicianos afganos han llevado a cabo recientes incursiones en Pakistán, incluidos ataques suicidas en los que participaron ciudadanos afganos. Kabul niega la acusación, afirmando que no puede responsabilizarse de la seguridad dentro de Pakistán.

Decenas de personas murieron en los enfrentamientos de octubre, los peores episodios de violencia en la frontera desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán en 2021. (Reporte de Mohammad Yunus Yawar en Kabul y Saleem Ahmed en Quetta, Pakistan; escrito por Nilutpal Timsina. Editado en español por Javier Leira)