Enfrentamientos en marcha en recuerdo de víctimas de dictadura en Chile

Enfrentamientos con la policía y la detención de al menos 17 personas dejó este domingo la marcha anual en Santiago en recuerdo de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), informó Carabineros de Chile.

La manifestación se realizó en vísperas del 52º aniversario del golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno del socialista Salvador Allende. La marcha es habitual todos los años.

Los manifestantes se reunieron en las cercanías del palacio presidencial de La Moneda, en el centro de Santiago, y se dirigieron al Cementerio General, unos cuatro kilómetros al norte.

"Preliminarmente (...) tenemos 17 detenidos", detalló Carabineros en sus redes sociales, sin mencionar si los incidentes dejaron heridos.

Uno de los detenidos es "un adolescente quien en su mochila mantenía elementos incendiarios (molotov)", indicó la institución policial en su cuenta en la red social X.

La marcha reunió a unas 2000 personas y llegó hasta el Memorial de los Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, un monumento histórico ubicado en el camposanto con los hombres de las víctimas, constataron periodistas de AFP.

Los enfrentamientos entre decenas de encapuchados y agentes de Carabineros del domingo se desarrollaron cerca de La Moneda, en intersecciones de calles, durante el recorrido de la marcha y en las afueras del cementerio.

Esos grupos lanzaron piedras, bengalas y bombas molotov, mientras la policía respondió con el uso de gases lacrimógenos y carros lanzaaguas.

La dictadura dejó unas 3200 víctimas entre asesinados y detenidos desaparecidos.

