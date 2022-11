Enfrentamientos en shanghái mientras las protestas por medidas covid estallan en toda china

Por Casey Hall, Josh Horwitz y Martin Quin Pollard

Shanghai/beijing, 27 nov (reuters) - cientos de manifestantes y la policía se enfrentaron en shanghái el domingo por la noche, mientras las protestas por las estrictas restricciones de covid de china estallaban por tercer día y se extendían a varias ciudades tras el mortal incendio de un apartamento en el extremo oeste del país.

La ola de desobediencia civil no tiene precedentes en la China continental desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace una década, a medida que aumenta la frustración por su política de cero COVID casi tres años después de la pandemia. Las medidas de COVID también están causando un alto costo en la segunda economía más grande del mundo.

"Estoy aquí porque amo a mi país, pero no amo a mi gobierno... Quiero poder salir libremente, pero no puedo. Nuestra política COVID-19 es un juego y no se basa en la ciencia ni en la realidad", dijo un manifestante en el centro financiero llamado Shaun Xiao.

Los manifestantes también salieron a la calle en las ciudades de Wuhan y Chengdu el domingo. En Pekín, pequeñas concentraciones celebraron vigilias pacíficas, mientras que los estudiantes de numerosos campus universitarios de toda China se reunieron para manifestarse durante el fin de semana.

El jueves, un incendio en un edificio residencial de la ciudad de Urumqi, capital de la región de Xinjiang, desencadenó protestas después de que los vídeos del incidente publicados en las redes sociales dieran lugar a acusaciones de que los cierres habían sido un factor determinante en el incendio en el que murieron 10 personas.

Funcionarios de Urumqi celebraron abruptamente una conferencia de prensa en las primeras horas del sábado para negar que las medidas del COVID hubieran obstaculizado las labores de huida y rescate. Muchos de los 4 millones de habitantes de Urumqi han estado sometidos a uno de los encierros más largos del país, con la prohibición de salir de sus casas durante hasta 100 días.

El domingo, en Shanghái, la policía mantuvo una fuerte presencia en la calle donde una vigilia con velas el día anterior se convirtió en protesta.

"Sólo queremos nuestros derechos humanos básicos. No podemos salir de nuestras casas sin que nos hagan un examen. Fue el accidente de Xinjiang lo que llevó a la gente a ir demasiado lejos", dijo un manifestante de 26 años en Shanghái que no quiso ser identificado dada la sensibilidad del asunto.

"La gente de aquí no es violenta, pero la policía la detiene sin motivo. Intentaron agarrarme, pero la gente que me rodeaba me agarró con fuerza de los brazos y me hizo retroceder para que pudiera escapar".

El domingo por la tarde, cientos de personas se reunieron en la zona. Algunos se agitaron con la policía que intentaba dispersarlos. La gente sostenía hojas de papel en blanco como expresión de protesta.

Un testigo de Reuters vio cómo la policía escoltaba a la gente a un autobús que luego se alejó entre la multitud con unas pocas docenas de personas a bordo.

El sábado, la vigilia en Shanghái por las víctimas del incendio de los apartamentos se convirtió en una protesta contra las restricciones del COVID, y la multitud coreó peticiones para que se levantaran los cierres.

"Abajo el Partido Comunista Chino, abajo Xi Jinping", coreaba un numeroso grupo en las primeras horas del domingo, según testigos y vídeos publicados en las redes sociales, en una inusual protesta pública contra los dirigentes del país. (Por Martin Quin Pollard, Yew Lun Tian, Eduardo Baptista y Liz Lee en Pekín y de Brenda Goh, Josh Horwitz, David Stanway, Casey Hall y Engen Tham en Shanghai y la sala de prensa de Shanghai; redacción de Tony Munroe; Editado en español por Juana Casas)

Reuters