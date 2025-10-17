Enfrentamientos entre bandidos y mineros dejan 17 muertos en el noroeste de Nigeria

Enfrentamientos causados por el oro entre bandas criminales y mineros artesanales en el noroeste de Nigeria causaron 17 muertos, según un informe de seguridad preparado por la ONU y consultado por la AFP el viernes.

La violencia tuvo lugar el jueves en el Estado de Kaduna, uno de los muchos del noroeste y centro de Nigeria aterrorizados desde hace años por ladrones de ganado y bandidos que secuestran para pedir rescates, atacan pueblos, matan e incendian las casas después de saquearlas.

Las bandas poseen campamentos en un gran bosque situado entre los Estados de Zamfara, Katsina, Kaduna, Sokoto, Kebbi y Níger, desde donde lanzan ataques contra los pueblos.

Los enfrentamientos estallaron en un sitio minero ilegal del distrito de Birnin Gwari, cuando un jefe de los bandidos "robó oro a mineros bajo la amenaza de un arma", indicó el informe.

Los mineros se movilizaron y mataron al jefe de los bandidos, provocando represalias de sus cómplices que atacaron el sitio minero, lo que se saldó con "la muerte de siete mineros", según el informe.

Más tarde, los bandidos atacaron el pueblo vecino de Layin Danauta y mataron a nueve personas e hirieron a otras 13, agregó el informe.

El distrito ha experimentado la llegada de bandidos y yihadistas de Ansaru, afiliados a Al Qaida, que forjaron una alianza estrecha con los bandidos y controlan gran parte del distrito, imponiendo allí su interpretación estricta de la ley islámica.

