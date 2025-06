Enfrentamientos entre Israel e Irán se recrudecen, instan a la población civil a evacuar zonas

Por Alexander Cornwell y Parisa Hafezi

BAT YAM, Israel/DUBAI/WASHINGTON, 15 jun (Reuters) - Israel e Irán lanzaron nuevos ataques el domingo, matando e hiriendo a civiles y aumentando la preocupación por un conflicto regional más amplio, y ambos ejércitos instaron a los civiles del bando contrario a tomar precauciones contra nuevos ataques.

El canciller alemán, Friedrich Merz, manifestó su esperanza de que en la reunión del Grupo de los Siete, que se celebra el domingo en Canadá, se alcance un acuerdo que ayude a resolver el conflicto y evite su escalada.

El ejército israelí, que lanzó los ataques el viernes con el objetivo declarado de acabar con los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán, advirtió a los iraníes que viven cerca de las instalaciones armamentísticas que debían evacuarlas.

"Irán pagará un precio muy alto por el asesinato de civiles, mujeres y niños", dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desde un balcón con vistas a los apartamentos destruidos por las bombas en los que murieron seis personas en Bat Yam, una ciudad al sur de Tel Aviv.

Las fuerzas armadas iraníes dijeron a los residentes en Israel que abandonaran las inmediaciones de las "zonas vitales" por su seguridad.

"No permanezcan ni viajen cerca de estas zonas vitales", dijo un portavoz de las fuerzas armadas iraníes en un vídeo difundido por la televisión estatal en torno a la hora en que Irán enviaba una nueva andanada de misiles hacia Israel.

AUMENTA EL NÚMERO DE MUERTOS En Israel, los equipos de rescate rastrearon los escombros de los edificios residenciales destruidos por los misiles iraníes, utilizando perros rastreadores y excavadoras pesadas para buscar supervivientes, después de que al menos 10 personas, entre ellas niños, murieran, lo que eleva a 13 el número de víctimas mortales en dos días.

Las explosiones sacudieron Tel Aviv por la tarde cuando Irán lanzó su primer ataque con misiles a plena luz del día desde que Israel atacó el viernes. No hubo informes inmediatos de impactos directos en el bombardeo inicial.

Horas más tarde, poco después del anochecer, Irán lanzó una segunda oleada de misiles, que impactó en Haifa, ciudad mixta judeo-árabe del norte de Israel.

Un oficial militar israelí dijo que un centro de cuidado de ancianos fue alcanzado.

El servicio nacional de emergencias informó de que nueve personas habían resultado heridas en el ataque, junto con otras dos tras el impacto de un misil en el sur de Israel. El domingo por la noche, en Bat Yam, los residentes, conmocionados, se reunieron para examinar los daños, mientras que muchos israelíes se preparaban para otra noche de insomnio, sin saber qué podría ocurrir a continuación. "Es terrible (...) La gente está perdiendo sus vidas y sus casas", dijo Shem, de 29 años, cuya casa fue sacudida durante la noche cuando un misil golpeó una torre de apartamentos cercana. En Irán, las imágenes de la capital mostraban el cielo nocturno iluminado por un enorme incendio en un depósito de combustible después de que Israel iniciara ataques contra el sector del petróleo y el gas iraní, lo que pone en juego la economía mundial y el funcionamiento del Estado iraní. Irán no ha dado una cifra completa de víctimas mortales, pero dijo que 78 personas murieron el viernes y decenas más han muerto desde entonces, incluyendo en un solo ataque que mató a 60 el sábado, la mitad de ellos niños, en un bloque de apartamentos de 14 pisos arrasado en Teherán. VETA UN PLAN PARA ATACAR A JAMENEI: AUTORIDADES En Washington, dos funcionarios estadounidenses dijeron a Reuters que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había vetado en los últimos días un plan israelí para matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Al ser consultado por el informe de Reuters, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el domingo a Fox News: "Hay muchos informes falsos de conversaciones que nunca ocurrieron, y no voy a entrar en eso". "Hacemos lo que tenemos que hacer", dijo a "Special Report With Bret Baier" de Fox. El cambio de régimen en Irán podría ser el resultado de los ataques militares de Israel, dijo Netanyahu en la entrevista, añadiendo que Israel haría lo necesario para eliminar lo que llamó la "amenaza existencial" planteada por Teherán. El portavoz militar de Israel ha dicho que el objetivo actual de la campaña no es el cambio de régimen, sino el desmantelamiento de los programas nuclear y de misiles balísticos de Irán y la eliminación de sus capacidades "para aniquilarnos". Israel lanzó un ataque sorpresa el viernes por la mañana que acabó con la cúpula del mando militar iraní y dañó sus instalaciones nucleares, y afirma que la campaña se intensificará en los próximos días. El jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Mohammad Kazemi, y su adjunto murieron el domingo en ataques israelíes contra Teherán, según informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. Un funcionario israelí dijo que todavía había una larga lista de objetivos en Irán y se negó a decir cuánto tiempo continuaría la ofensiva. Israel también dijo que había alcanzado un avión de reabastecimiento en el este de Irán en su ataque de mayor alcance del conflicto.

Irán ha prometido "abrir las puertas del infierno" en represalia en lo que se ha convertido en el mayor enfrentamiento de la historia entre viejos enemigos. (Reportaje de Reuters; Redacción de Jonathan Spicer; Edición de Daniel Wallis, Raju Gopalakrishnan, Lincoln Feast y Kevin Liffey, Editado en español por Juana Casas)