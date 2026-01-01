Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Irán

Manifestantes y fuerzas de seguridad se enfrentaron este jueves en una ciudad del suroeste de Irán, informó la agencia de noticias Fars, en el quinto día de concentraciones en varias ciudades para protestar contra el encarecimiento de la vida.

"Algunos manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra edificios administrativos de la ciudad, entre ellos la gobernación, la mezquita, la Fundación de los Mártires, el ayuntamiento y varios bancos, antes de dirigirse hacia la sede del Gobierno regional" en la ciudad de Lordegan, escribió la agencia Fars. La policía usó gases lacrimógenos contra ellos, explicó.

Lordegan, de 40.000 habitantes, está situada a unos 650 kilómetros de Teherán.