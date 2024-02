La policía pakistaní disparó gases lacrimógenos para dispersar el domingo las manifestaciones de partidarios del ex primer ministro encarcelado Imran Khan, cuyo partido les instó a protestar frente a oficinas electorales contra presuntos fraudes durante las elecciones legislativas.

Por el momento, no se reportaron heridos.

Horas antes, la policía pakistaní advirtió que tomaría medidas estrictas contra las protestas, en virtud de una ley de la época colonial que prohíbe las concentraciones de cinco o más personas.

"Algunos individuos incitan a manifestaciones ilegales alrededor de la Comisión Electoral y de otras oficinas gubernamentales", declaró el domingo la policía de la capital Islamabad.

"Se iniciarán acciones legales contra las manifestaciones ilegales. Hay que recordar que llamar a concentraciones es igualmente un delito", agregó.

Hubo enfrentamientos en la ciudad de Rawalpindi, al sur de la capital, y en Lahore, en el este, mientras que las protestas en otras ciudades del país se desarrollaron sin incidentes.

En Rawalpindi, la policía lanzó gases lacrimógenos contra docenas de manifestantes, después de que estos se negaran a dispersarse, mientras que en Lahore, decenas de agentes antidisturbios, equipados con escudos y porras, desalojaron a unos 200 manifestantes.

Varias personas fueron detenidas en Karachi, en el sur, según los medios locales.

Los candidatos independientes, en su mayoría apoyados por el partido de Khan, el Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), se alzaron con el mayor número de escaños durante los comicios celebrados el jueves, reduciendo las oportunidades de la Liga Musulmana de Pakistán (PML-N) del ex primer ministro Nawaz Sharif, apoyado por el ejército, de obtener una mayoría para dirigir el país.

El partido de Imran Khan no fue autorizado a concurrir como tal, por lo que sus candidatos se presentaron como independientes. No obstante, estos no pueden formar un gobierno, por lo que los partidos rivales deberán negociar posibles coaliciones.

Los dirigentes del PTI afirman que si no hubiera habido amaño durante los comicios, como aseguran, habrían ganado todavía más diputados.

El corte de los servicios de telefonía y de internet móvil ordenado por las autoridades el jueves y la lentitud en el proceso de recuento de votos levantaron sospechas de intentos de manipulación durante el proceso electoral.

"Las elecciones han sido amañadas de manera sutil en todo Pakistán", declaró el sábado el presidente del PTI, Gohar Ali Khan, quien pidió a sus partidarios "manifestarse pacíficamente" el domingo.

