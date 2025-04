¿Enfrentó un desastre natural en EEUU? Tiene más tiempo para presentar sus impuestos

NUEVA YORK (AP) — Si su vida en Estados Unidos se vio trastocada por un incendio forestal, un huracán, una inundación, un tornado o algún otro desastre natural el año pasado, el Servicio Interno de Impuestos reconoce que usted podría necesitar más tiempo para presentar sus impuestos y le otorga una prórroga automática más allá del plazo límite habitual, que fue el martes 15.

Además se le permite deducir cierta cantidad de pérdidas debido a ese desastre, lo que reduce su carga fiscal. Estas podrían incluir daños a su propiedad, pérdida de ingresos o pérdidas en pequeñas empresas.

“Puede sentirse realmente desalentador y abrumador —después de que ya perdió su casa o su vehículo— abordar ese proyecto (de deducir las pérdidas). Puede requerir tiempo y mucha energía”, dijo Alison Flores, gerente del Tax Institute de H&R Block, una empresa especializada en preparación de declaraciones fiscales. “Vemos a personas reticentes a abordar ese tema, y por lo tanto dejan esa pérdida sin reclamar”.

Después de un desastre, las personas también son más vulnerables a las estafas, así que manténgase más alerta al preparar sus impuestos, incluso con el tiempo adicional que ofrece la prórroga del IRS (siglas en inglés del servicio de recaudación fiscal).

“A menudo los estafadores se hacen pasar por representantes del IRS o la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) con el fin de aprovecharse de las víctimas de desastres”, dijo Misty Erickson, gerente del programa de contenido tributario de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos. “Las estafas comunes incluyen falsas promesas de reembolsos de impuestos, organizaciones benéficas falsas que solicitan donaciones, e intentos de ‘phishing’ (una técnica de ciberdelincuencia para que revele datos confidenciales) que solicitan información personal o financiera”.

A continuación presentamos lo que debe saber:

Primero, averigüe si el gobierno federal declaró que el área donde vive es zona de desastre

El IRS mantiene en línea una lista oficial de todas las zonas de desastre. Si usted vive en una de ellas, es acreedor a una prórroga para presentar su declaración.

Durante el último año, personas y empresas afectadas por los huracanes Helene y Milton cumplen los requisitos para recibir alivio tributario, al igual que víctimas de desastres en partes de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nuevo México, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental y Alaska.

Los contribuyentes en estas áreas tienen hasta el 1 de mayo para presentar sus declaraciones y realizar pagos, y no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibir ese período de gracia de dos semanas. También tienen la opción de solicitar prórrogas adicionales hasta el 15 de octubre, pero se acumularán intereses si no se paga el dinero adeudado antes del 1 de mayo.

Las personas y empresas del sur de California afectadas por los incendios forestales e intensos vientos también califican para prórrogas automáticas debido a los desastres. Los contribuyentes de los condados relevantes tienen hasta el 15 de octubre para presentar sus declaraciones y realizar pagos.

Los intereses o cargos —que normalmente se acumulan por pagos atrasados— no se acumularán durante las prórrogas por desastre. La mayor parte de la ayuda directa por desastre tampoco se considera ingreso, y por lo tanto no está sujeta a impuestos.

Recuerde que los pasos sencillos inmediatamente después de un desastre pueden significar una diferencia

Si bien nada es fácil en los primeros días y semanas después de un desastre, algunas opciones pueden ayudar al solicitar el reembolso del seguro y a la hora de pagar los impuestos.

“Recomendamos guardar la cobertura mediática”, sugirió Flores. “Si su vecindario salió en las noticias para mostrar el desastre, anote la fecha o conserve una copia de ese video. Cualquier cosa que justifique sus pérdidas y el estado en el que estaba su propiedad es útil”.

Según el IRS, otros pasos incluyen:

— Tomar fotografías de la propiedad o pertenencias dañadas para documentar y calcular el monto de su pérdida.

— Conservar los recibos de los gastos vinculados, incluido el trabajo contratado para la propiedad dañada por el desastre.

— Mantener registros del valor original de cualquier propiedad, incluida una casa, un auto, joyas o compras con tarjeta de crédito por montos grandes.

Presentar sus reclamos al seguro lo antes posible también es importante, ya que usted deduce cualquier reembolso recibido del seguro de las pérdidas por desastre que presente en su declaración de impuestos.

A continuación, determine si tiene derecho a deducciones fiscales

“Cuando analizamos una pérdida, a menudo se trata de daños a su hogar, muebles dentro de su casa, vehículos y ese tipo de cosas”, señaló Flores. “En la mayoría de los casos, las personas tienen seguro de hogar y de auto, y presentan sus reclamaciones. Ese es el primer paso. La deducción de impuestos corresponde a las pérdidas que su seguro no paga ni reembolsa".

El IRS denomina a este tipo de ayuda por desastre “pérdida por siniestro”. Reclamar una pérdida por siniestro no implica un reembolso dólar por dólar, pero sí reduce su carga tributaria, lo que puede significar recibir más dinero en efectivo para ayudar a pagar la recuperación.

El formulario 4684 —que usted incluye al presentar su declaración— le guía a través de los pasos relevantes para calcular su deducción por siniestro. Las víctimas de desastres podrían deducir sus pérdidas en el año en que sufrieron la pérdida o en el año anterior, en ese caso al presentar una declaración enmendada.

Cuidado con las estafas

Tras un desastre, es normal sentirse vulnerable y escuchar a las voces que prometen ayuda. Pero con frecuencia los estafadores se enfocan en las víctimas de desastres precisamente por esta razón.

“Los contribuyentes deben tener cuidado con las llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto inesperados que dicen provenir del IRS o de agencias de ayuda”, recomendó Erickson. “El IRS nunca inicia contacto por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales para solicitar información confidencial. En caso de duda, los contribuyentes deben verificar la correspondencia llamando a los números oficiales directamente”.

Según el IRS, debe tener cuidado con:

— Pagos por grandes montos: La promesa de recibir más dinero del que cree que parece razonable. Los malos asesores podrían hacer declaraciones descabelladas sobre los créditos disponibles.

— Amenazas y exigencias: Cualquier presión para pagar por ayuda tributaria “ahora o aténgase (a las consecuencias)”, menciones de arresto o deportación, o negativas a permitirle cuestionar o apelar los impuestos que dicen que debe.

— Enlaces a sitios web sospechosos o con errores ortográficos que no son de IRS.gov.

Los estafadores podrían decirle que quieren “ayudarle” a presentar reclamaciones por pérdidas o a obtener grandes reembolsos. Siempre confíe en los sitios web oficiales del IRS y sea receloso de las ofertas sospechosas de ayuda con precios elevados o promesas sensacionalistas.

