eni confirma eeuu no permitirá pagos por petróleo de pdvsa, venezuela mantiene comunicación con empresas

(Actualiza con reacción del Gobierno de Venezuela)

ROMA, 30 mar (Reuters) - La italiana Eni confirmó el domingo que las autoridades estadounidenses le notificaron que ya no se le permitirá recibir pagos por la producción de gas en Venezuela a través de suministros petroleros entregados por la estatal venezolana PDVSA, en tanto que el país sudamericano dijo que mantiene comunicación con las empresas.

Reuters informó el sábado que el gobierno de Estados Unidos notificó a los socios extranjeros de PDVSA, entre los que se encuentra Eni, la inminente cancelación de las autorizaciones que les permiten exportar petróleo y subproductos venezolanos.

"Eni continúa su compromiso transparente con las autoridades estadounidenses sobre el asunto para identificar opciones que garanticen que los suministros de gas no sancionados, esenciales para la población, puedan ser remunerados por PDVSA", dijo la compañía energética italiana en un comunicado.

"Eni siempre opera en pleno cumplimiento del marco de sanciones internacionales", añadió.

A su turno, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el Gobierno mantiene una comunicación fluida con las empresas notificadas por Estados Unidos sobre la revocatoria de las licencias.

"Estábamos preparados para esta coyuntura y estamos listos para continuar cumpliendo los contratos con estas empresas", precisó en su cuenta de Telegram.

"Como siempre lo hemos sostenido, las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún Gobierno extranjero dado que Venezuela no reconoce no aplica jurisdicción extraterritorial alguna", agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha criticado las sanciones, diciendo que equivalen a una "guerra económica".

La mayoría de las empresas ya habían suspendido las importaciones de petróleo venezolano tras la imposición de aranceles secundarios por parte del presidente estadounidense Donald Trump a los compradores de petróleo y gas venezolanos a principios de esta semana, según fuentes y datos de seguimiento de buques.

Trump anunció en febrero la cancelación de una licencia clave otorgada a la productora estadounidense Chevron CVX.N para operar en Venezuela y exportar crudo hacia Estados Unidos.

(Reporte de Francesca Landini, escrito por Alvise Armellini; editado en español por Carlos Serrano y Nelson Bocanegra)