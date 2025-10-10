Eni e YPF firman acuerdo de ingeniería para proyecto de GNL desde Vaca Muerta

BUENOS AIRES, 10 oct (Reuters) - La empresa de energía italiana Eni y la petrolera argentina YPF firmaron el viernes en Buenos Aires un acuerdo de ingeniería final para un proyecto de gas natural licuado (GNL) desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Claudio Descalzi, presidente de Eni, y Horacio Marin, de YPF, encabezaron la firma para el proyecto, que todavía debe pasar por la firma del acuerdo final de inversión.

El plan incluye a toda la cadena de valor de GNL, desde la producción en Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén, hasta el transporte y la licuefacción para poder exportarlos a través de dos barcos licuefactores.

Cada uno de ellos tendrá una capacidad de seis millones de toneladas por año cada uno y se prevé exportaciones por más de US$100.000 millones para Argentina durante 20 años, dijo el Gobierno argentino en un comunicado en junio.

