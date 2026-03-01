ENI refuerza presencia en Argelia, sube a 43% participación en yacimiento de Touat Gas

Así lo informaron a ANSA fuentes en Argel, según las cuales Engie abandonó oficialmente el proyecto Touat Gas en el marco de la operación.

Según el acuerdo, ENI adquirió el 8% de la participación indirecta que poseía el grupo francés, mientras que Pttep compró el restante 22%.

En el mismo contexto, un decreto presidencial publicado hoy en el último número del Boletín Oficial argelino, firmado por el jefe de Estado Abdelmadjid Tebboune, ha sancionado la aprobación, por parte de las autoridades del país norteafricano, del adendum relacionado con la operación sobre el yacimiento de Touat Gas, sin proporcionar más detalles sobre el contenido del acuerdo ni sobre los términos financieros de la transacción.

ENI entró en el proyecto Touat, en la provincia de Adrar, a principios de 2024, tras la adquisición de Neptune Energy. En ese momento, la estructura de participaciones era la siguiente: Sonatrach con el 35%, Eni con aproximadamente el 35% y Engie con una participación indirecta de alrededor del 30%.

Antes de la entrada de ENI, la producción del yacimiento se encontraba en niveles significativamente inferiores a su capacidad nominal, debido a restricciones operativas.

En los meses siguientes, las acciones conjuntas iniciadas por la asociación entre Sonatrach y Eni permitieron una recuperación significativa de la actividad productiva, alcanzando el nivel actual de plateau, que es de aproximadamente 13 millones de metros cúbicos de gas al día, es decir, alrededor de 4.500 millones de metros cúbicos anuales. (ANSA).