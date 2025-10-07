Eni y Argentina YPF avanzan en proyecto de gas Vaca Muerta: ministro italiano
- 1 minuto de lectura'
MILÁN, 7 oct (Reuters) - El grupo de energía italiano Eni y la petrolera argentina YPF avanzan en el proyecto de gas natural licuado (GNL) de la formación Vaca Muerta, anunció el martes el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, y se espera que pronto se tome una decisión final de inversión en la iniciativa.
"Recibo con satisfacción la noticia del significativo avance en los contactos entre Eni e YPF para el proyecto de exportación de gas natural licuado de la cuenca de Vaca Muerta", declaró Antonio Tajani en la Conferencia de Italia, América Latina y el Caribe celebrada en Roma.
Eni e YPF firmaron en junio un acuerdo de cooperación para el desarrollo de los recursos de gas del yacimiento de Vaca Muerta, ubicado en la Patagonia argentina.
Eni indicó entonces que el acuerdo abarcaría la producción, el tratamiento, el transporte y la licuefacción de gas mediante unidades flotantes con una capacidad total de 12 millones de toneladas métricas al año.
Eni ha desarrollado conocimientos técnicos sobre unidades flotantes para GNL, tras haber gestionado proyectos similares en el Congo y Mozambique.
Claudio Descalzi, presidente de Eni, y Horacio Marin, presidente de YPF, firman el acuerdo de ingeniería final en Buenos Aires el viernes, informó YPF, la mayor petrolera argentina, bajo control estatal.
(Reporte de Francesca Landini en Milán; reporte adicional de Eliana Raszewski en Buenos Aires; Editado por Jorge Otaola)
