Eni y argentina YPF firman acuerdo de ingeniería para proyecto de GNL desde Vaca Muerta

Por Eliana Raszewski

BUENOS AIRES, 10 oct (Reuters) - La empresa de energía italiana Eni y la petrolera argentina YPF firmaron el viernes en Buenos Aires un acuerdo de ingeniería final para un proyecto de gas natural licuado (GNL) desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta.

Claudio Descalzi, presidente de Eni, y Horacio Marín, de YPF, encabezaron la firma para el proyecto, que debe pasar todavía por la firma del acuerdo final de inversión final.

"YPF va a ser responsable del 'upstream' y nuestro lado es de la parte licuefactora flotante", dijo Descalzi y destacó que el GNL desde Argentina debe llegar al mercado antes de 2029.

Por su parte, Marín señaló que se deben hacer 800 nuevos pozos para este proyecto y que la iniciativa implica duplicar la producción de gas de la compañía de 2024.

Añadió que el proyecto con la italiana Eni requiere inversiones por US$25.000 millones en infraestructura y US$15.000 millones en upstream, y señaló que se espera llegar al FID (final investment decision) para el primer semestre de 2026.

"Vamos a trabajar fuertemente para el tema del financiamiento", dijo Marín.

El plan incluye a toda la cadena de valor de GNL, desde la producción en Vaca Muerta, en la provincia argentina de Neuquén, hasta el transporte y la licuefacción para poder exportarlos a través de dos barcos licuefactores.

Cada uno de ellos tendrá una capacidad de seis millones de toneladas por año cada uno y se prevé exportaciones por más de US$100.000 millones para Argentina durante 20 años, dijo el Gobierno argentino en un comunicado en junio.

(Reporte de Eliana Raszewski; Editado por Walter Bianchi)