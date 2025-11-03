LA NACION

Eni y Petronas crean una empresa conjunta para combinar activos de petróleo y gas

DUBÁI, 3 nov (Reuters) -

La italiana Eni y la empresa estatal de energía de Malasia, Petronas, anunciaron el lunes la firma de un acuerdo vinculante para constituir una empresa conjunta que combinará sus activos de petróleo y gas en Indonesia y Malasia.

La nueva entidad, NewCo, gestionará 19 activos, 14 en Indonesia y cinco en Malasia, con planes para invertir más de 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años para desarrollar unos 3.000 millones de barriles de reservas descubiertas y explorar otros 10.000 millones de barriles.

El acuerdo se firmó en la feria ADIPEC de Abu Dabi. (Información de Yousef Saba; escrito por Tala Ramadan; edición de Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

