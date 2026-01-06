Eni y Repsol enfrentan dificultades para cobrar pagos de gas venezolano, según el FT

6 ene (Reuters) - Las empresas energéticas europeas Eni y Repsol están teniendo dificultades para recuperar unos US$ 6.000 millones en pagos de gas de Venezuela y se enfrentan a la indiferencia de las autoridades estadounidenses sobre la deuda, informó el martes el Financial Times.

Eni, Repsol y el Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a la solicitud de Reuters de un comentario. Reuters no pudo verificar inmediatamente esta información.

La italiana Eni produce gas en el yacimiento marítimo de Perla, en Venezuela, una empresa conjunta participada en partes iguales con Repsol y operada por la compañía local Cardón IV.

Eni y la española Repsol han suministrado a Venezuela grandes cantidades de gas y nafta que se utiliza para diluir el petróleo pesado del país para facilitar su transporte, según el artículo de FT, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

Una persona familiarizada con el asunto dijo a FT que la política de "Estados Unidos Primero" del Gobierno de Donald Trump estaba afectando a las empresas europeas, que han percibido una falta de urgencia por parte de la Casa Blanca para resolver sus problemas de pago, añadió el artículo.

Eni dijo en marzo del año pasado que las autoridades estadounidenses le comunicaron que ya no se le podría pagar por el gas venezolano a través del petróleo suministrado por la firma estatal PDVSA, después de que Washington advirtiera a los socios extranjeros de PDVSA, incluida Eni, de los planes para cancelar las autorizaciones que permitían las exportaciones de petróleo venezolano.

Desde que Estados Unidos impuso sanciones petroleras a Venezuela en 2019, los canjes de petróleo han proporcionado formas para que las empresas reciban el pago de la deuda de las empresas conjuntas, a veces también asegurando productos refinados que PDVSA puede distribuir a nivel nacional. (Información de Anusha Shah en Bengaluru; edición de Rashmi Aich; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)