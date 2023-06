Enith Salón: "Me considero bastante exigente y no sé si eso a veces es bueno o un poco malo"

La portera del Valencia Enith Salón tiene claro que jugar un Mundial con la selección española "es el sueño de cualquier jugadora" y por ello afronta ilusionada esta oportunidad de entrar en la lista definitiva del seleccionador Jorge Vilda, para lo que rivaliza con otras tres guardametas "muy buenas", mientras que no esconde que es "bastante exigente" en su forma de trabajar, aunque no sabe si eso en ocasiones "es bueno o un poco malo".

"Esta es la última oportunidad para poder entrar en la lista definitiva y estamos trabajando todos los días para poder tener esa suerte. Para mí sería un orgullo estar en un Mundial, al final es el sueño de cualquier jugadora", señaló Salón a Europa Press durante la concentración del equipo en Benidorm (Alicante).

La guardameta valenciana tiene la competencia para estar en la lista definitiva de Misa Rodríguez, la teórica titular, Elena Lete y Cata Coll. De las cuatro, se caerá seguramente una, pero ella tiene claro que "cada una se tiene que centrar en sí misma". "Obviamente, hay competitividad sana, por supuesto, eso es lo más importante. Tenemos que ayudarnos entre nosotras porque el objetivo de todas es el mismo, que es poder ganar el Mundial", subrayó.

Y aunque aseguró entre risas que se le da "muy mal" definir a compañeras, no escondió que sus tres 'rivales' "son muy buenas". "Tengo la suerte de poder estar compitiendo con ellas. Aprendo de todas y cada una, igual que también de las jugadoras, y estoy muy contenta por esa parte", confesó.

"Me suelo fijar en todas (las porteras) para mejorar, no sabría decir una específicamente. Sí que me puedo fijar en algunas más, pero al final de cada persona y cada deportista puedes aprender todo", añadió Salón, que siempre ha recalcado a Iker Casillas como uno de sus referentes sobre todo por su actuación en el Mundial de Sudáfrica de 2010.

La joven de 21 años, "tímida" en lo personal, le gusta "ayudar a las compañeras" en su versión futbolística. "Me considero también bastante trabajadora, exigente también diría, y no sé si eso a veces es bueno o un poquito malo, pero lo que quiero al final es mejorar día a día", apuntó la portera.

Sobre la 'soledad' que se vive en muchas ocasiones en la portería, la valencianista cree que "es bueno por una parte" porque significa que no les llegan. "Hay que estar al final concentrados durante 90 minutos, incluso más porque en un Mundial hay la posibilidad de la prórroga, así que hay que trabajar para estar preparada por si nos llegan en cualquier situación", resaltó, segura de que "un gran torneo se gana siendo un equipo luchando todas por el mismo objetivo".

Tras acabar la temporada con el Valencia a mediados de mayo, Salón siguió entrenando pensando en la llamada de la 'Roja'. "Es cierto que fue dejar de trabajar con Valencia, pero sí que había la posibilidad de venir convocada aquí, entonces apenas hemos parado, con nuestros preparadores físicos y yendo al gimnasio", recalcó.

"alexia putellas impone bastante"

Ahora, espera que, tras "una temporada buena", el club lo pueda completar con ella y con su compañera Fiamma Benítez en la lista final para el Mundial. "Sería bastante bonito para una valenciana y valencianista como yo que podamos estar las dos", admitió Salón, renovada hasta 2025. "Mientras el club me quiera y me trate bien, quiero seguir estando ahí. Estoy orgullosa de estar en el Valencia, de poder seguir creciendo con mi gente. Y cuando estás en casa y estás a gusto no se necesita nada más", aseveró al respecto.

Finalmente, dado que es "bastante vergonzosa" no ha hablado "mucho" con Alexia Putellas, doble Balón de Oro y que regresa a la selección un año después de su grave lesión de rodilla. "Impone bastante", recalcó entre risas. "Estoy muy contenta de poder estar trabajando y entrenando con ella y de tener la posibilidad de verla", añadió.

"Al final, fue una desgracia para el fútbol español y para el fútbol femenino que el año pasado se lesionase una jugadora como ella. Es la primera vez que coincido con ella, pero esperemos que podamos llegar muy lejos, incluso ganar el Mundial que es nuestro objetivo", sentenció la portera del Valencia.

