Enner Valencia da al Pachuca empate 2-2 en casa del líder Toluca

Con un doblete del delantero ecuatoriano Enner Valencia, el Pachuca le empató 2-2 de visita al Toluca este domingo en el cierre de la decimoquinta fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

De esta forma, el Pachuca llegó a 22 puntos y se colocó en la séptima posición mientras que el Toluca quedó como líder solitario con 33 unidades.

El sábado, Tigres y Cruz Azul llegaron a 32 puntos con sus respectivas victorias sobre Tijuana (2-0) y Monterrey (2-0).

El Toluca se puso en ventaja en su estadio, el Nemesio Diez, con un remate de cabeza de Jesús Gallardo (10') tras el cobro de un tiro libre.

El 2-0 fue obra del portugués Paulinho con un toque de zurda dentro del área (25').

Antes del descanso, Enner Valencia consiguió el descuento para el Pachuca con un disparo desde fuera del área (45') y rubricó el 2-2 con un penal al minuto 54.

Triunfo agónico del Necaxa de Gago

En su visita al estadio Alfonso Lastras, en San Luis Potosí, el Necaxa (16º), dirigido por el argentino Fernando Gago, venció de manera dramática 4-3 al Atlético San Luis (11º).

Los Rayos llegaron a 13 puntos y mantienen esperanzas de llegar al play in (repechaje). El Atlético San Luis se quedó con 16 unidades.

El Atlético marcó el 1-0 tras una jugada individual que el brasileño João Pedro concluyó con un toque raso y cruzado (53').

El Necaxa emparejó con un gol en propia puerta de Eduardo Águila (57'). El argentino Tomás Badaloni concretó la volterea con un cabezazo a los 59 minutos.

João Pedro se encargó de igualar 2-2 para la escuadra sanluisina con un remate de cabeza (62') y San Luis recuperó la ventaja con tanto del francés Sebastien Salles-Lamonge(68').

El colombiano Kevin Rosero decretó el 3-3 al rematar en el área chica (73') un balón que dejó suelto el guardameta.

En tiempo de compensación, el colombiano Díber Cambindo dio la victoria 4-3 a Necaxa mediante un toque bombeado sobre la marcha dentro del área a los 90+3 minutos.

Santos entra a zona de play in

En el estadio Corona, en Torreón, el Santos (10º) venció 3-1 al Querétaro (14º) se metió a zona de play in.

Los Guerreros llegaron a 17 puntos y los Gallos Blancos del Querétaro se quedaron con 14 unidades.

Jesús Ocejo adelantó 1-0 a los Guerreros con un testarazo dentro del área chica (22'). El colombiano Kevin Palacios marcó el 2-0 al rematar una pelota que había rechazado el portero. Aldahir Pérez acercó el marcador 2-1 a los Gallos Blancos con un disparo de zurda dentro del área (61'). El español Francisco Villalba sentenció el 3-1 definitivo con un penal (68'). -- Resultados de la decimoquinta jornada: - Viernes Juárez-Puebla 4-4 Mazatlán-América 2-2 - Sábado Tigres-Tijuana 2-0 León-Pumas 1-1 Guadalajara-Atlas 4-1 Cruz Azul-Monterrey 2-0 - Domingo Santos-Querétaro 3-1 Atlético San Luis-Necaxa 3-4 Toluca-Pachuca 2-2 Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif 1. Toluca 33 15 10 3 2 41 18 23 2. Tigres 32 15 9 5 1 31 14 17 3. Cruz Azul 32 15 9 5 1 27 17 10 4. América 31 15 9 4 2 31 16 15 5. Monterrey 30 15 9 3 3 30 24 6 6. Guadalajara 23 15 7 2 6 24 20 4 7. Pachuca 22 15 6 4 5 21 19 2 8. Tijuana 21 15 5 6 4 26 19 7 9. Juárez 20 15 5 5 5 24 25 -1 10. Santos 17 15 5 2 8 20 24 -4 11. Atlético San Luis 16 15 5 1 9 23 24 -1 12. Atlas 16 15 4 4 7 24 33 -9 13. Pumas 15 15 3 6 6 17 22 -5 14. Querétaro 14 15 4 2 9 16 28 -12 15. Mazatlán 13 15 2 7 6 19 27 -8 16. Necaxa 13 15 3 4 8 19 30 -11 17. León 13 15 3 4 8 13 27 -14 18. Puebla 9 15 2 3 10 19 38 -19 str/ma