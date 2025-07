Enormes incendios forestales en Siria quedan controlados tras días de intensos esfuerzos

LATAKIA, Siria (AP) — Algunos de los peores incendios forestales en Siria en años quedaron controlados el domingo, según la Defensa Civil y el Ministerio de Gestión de Emergencias y Desastres, tras días de arduo trabajo de extinción en una zona boscosa de la provincia costera de Latakia.

Los incendios, que comenzaron hace 10 días y arrasaron los bosques de varias cadenas montañosas, fueron avivados por fuertes vientos, el calor abrasador del verano y municiones sin detonar dejadas por la guerra civil de 13 años del país.

Los bomberos enfrentaron condiciones peligrosas, y trabajaron con el apoyo de equipos aéreos y unidades de ingeniería para abrir cortafuegos en la densa vegetación.

En un comunicado, la Defensa Civil dijo que la propagación del fuego se detuvo el domingo por la mañana, tras "esfuerzos extensos de los equipos de extinción de incendios y tanto de helicópteros como de aviones planeadores". Las cuadrillas permanecen en el terreno realizando operaciones de enfriamiento y monitoreando el área para prevenir nuevos brotes, agregó.

Más de 15.000 hectáreas de bosque ardieron, según Abed al-Kafi Kayal, líder de un equipo de defensa civil. "No hay heridos entre los residentes", dijo a The Associated Press. "Algunos bomberos resultaron heridos, principalmente por resbalones, condiciones de las carreteras o la intensidad de las llamas".

El sábado, helicópteros de extinción de incendios volaron bajo sobre los montes arrojando agua sobre los puntos calientes mientras las cuadrillas en tierra trabajaban para contener los brotes. Entre los pilotos había desertores que habían dejado la Fuerza Aérea Siria en 2012 durante el levantamiento contra el presidente Bashar Assad. Ahora, algunos se han reincorporado bajo el nuevo gobierno y están contribuyendo al esfuerzo de emergencia.

El coronel Ameen al-Ameen, quien regresó al servicio después de 14 años, dijo que su equipo ha estado volando "día y noche" durante diez días consecutivos. "Estamos extinguiendo incendios y cumpliendo con nuestro deber hacia nuestro país y nuestra gente, que nos necesita después de este largo período", expresó.

El sábado por la noche, los equipos habían logrado contener los puntos calientes en todos los frentes. El comunicado de la defensa civil elogió los "esfuerzos tremendos" de los bomberos sirios junto con los equipos de apoyo turcos y árabes, y señaló que se estaban abriendo caminos y cortafuegos en el bosque para ayudar a prevenir la propagación futura.

El ministro de Gestión de Emergencias y Desastres, Raed al-Saleh, dijo que los esfuerzos de extinción de incendios habían alcanzado una "etapa prometedora" el sábado por la noche. "La escena está cambiando, el humo se está despejando y los equipos continúan trabajando intensamente para extinguir los puntos calientes restantes", manifestó.

Naciones Unidas también intervino para apoyar la respuesta de emergencia.

El coordinador residente y humanitario de la ONU en Siria, Adam Abdelmoula, anunció el jueves la asignación de US$625.000 del Fondo Humanitario para Siria para ayudar a los afectados.

Las evaluaciones iniciales de la ONU sugieren que miles de personas han sido desplazadas, con daños significativos a tierras de cultivo, infraestructura y medios de vida en la región costera. Las agencias de la ONU dijeron que están coordinando estrechamente con las autoridades locales y están listas para movilizar más ayuda si es necesario.

“Los incendios forestales han tenido consecuencias catastróficas en las comunidades locales y requieren nuestra atención inmediata”, dijo Abdelmoula. Hizo un llamado a los donantes internacionales para que intensifiquen su apoyo, advirtiendo que “la financiación oportuna y flexible es crítica para salvar vidas y proteger a las comunidades en momentos de crisis”.

Al-Saleh elogió la asistencia de los equipos de extinción de incendios de Turquía, Jordania, Líbano, Irak y Qatar.

“Prometemos a nuestro pueblo que no nos iremos hasta que se haya extinguido la última chispa”, afirmó.

Los incendios de verano son comunes en la región del Mediterráneo oriental, donde los expertos advierten que el cambio climático está intensificando las condiciones que conducen a los incendios.

Además, las precipitaciones por debajo del promedio durante el invierno dejaron a los sirios luchando con la escasez de agua este verano, ya que los manantiales y ríos que normalmente abastecen a gran parte de la población con agua potable se han secado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.