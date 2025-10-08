Enrico Cardile: "Aston Martin lo hará bien en 2026, el fracaso no es una opción"

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

El director técnico del equipo Aston Martin, Enrico Cardile, explicó que el proyecto de coche para 2026 en el Mundial de Fórmula 1 no admite el "fracaso", y confían en el trabajo que están realizando para hacer un buen campeonato y luchar por victorias.

En una entrevista a los medios del equipo británico este miércoles, el ex de Ferrari muestra su visión de futuro para una "nueva era".

"Hay muchísimo talento de ingeniería en el equipo. Mi principio es que, siempre que estoy en una reunión, no debo ser la voz experta. Si lo soy, algo va mal. Las personas con las que hablo, los especialistas, deben ser los mejores en su campo", confiesa.

Por otro lado, Cardile explica que el bien común es el objetivo del equipo del piloto español Fernando Alonso, ganar carreras. "En última instancia, lo que importa es ganar. No se trata de quién acertó o se equivocó, ni de una cultura de culpar a los demás. Esto aplica a todos: no hay nada malo en cambiar de opinión y de rumbo. Debemos tener presente el objetivo final: no se trata de acertar o equivocarse al principio, sino de ganar al final", comenta.

Además, el director técnico del equipo valora el potencial del Campus Tecnológico AMR. "Hay un enorme potencial por explotar, pero necesitamos trabajar duro. No se trata simplemente de girar una llave: sacar el máximo provecho de estas instalaciones es una gran tarea. Pero no importa; aquí hay gente dedicada con una hoja de ruta clara, prioridades claras para una mejora gradual que nos permitirá aprovechar todo mejor esta semana que la semana pasada", dice.

Cardile, que da cuentas a Andy Cowell y Adrian Newey, valora la intención del equipo de ser "una máquina de innovación creativa y caótica". "Todo se reduce a ser la referencia. Necesitamos hacer las cosas de forma diferente a otros equipos, y para ello, debemos ser innovadores y no preocuparnos por el caos que este proceso conlleva. Tenemos que gestionarlo, ya que traerá beneficios y mayor innovación que si tuviéramos una organización extremadamente estructurada y rígida. Eso no aportaría mucho al coche", apunta.

"Lo haremos bien el año que viene. Simplemente no sé si lo haremos bien en la primera carrera, la segunda, la séptima o la que sea. Lo que tenemos es compromiso, concentración y la confianza de que saldrá bien. Tenemos todo lo necesario para hacer un gran trabajo. El fracaso no es una opción", termina.