Enrique Arce: "Pedí perdón por la Conquista en una televisión. Lo hice porque prefiero la paz a tener razón"

Ya está disponible en Amazon Prime Video 'Sayen', filme chileno dirigido por el estadounidense Alexander Witt ('Resident Evil 2: Apocalipsis') que cuenta en su reparto con los actores españoles Arón Piper, Enrique Arce y Roberto García Ruiz. Una historia ambientada en el corazón de los salvajes bosques de la Araucanía, donde una joven mapuche, conocida como Sayen, busca vengarse de quienes asesinaron a su familia intentando apropiarse de sus tierras para la explotación minera.

Producida por Fábula, la productora chilena fundada por Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, director nominado al Oscar en 2021 por 'No', 'Sayen' es la primera de una trilogía de acción que refleja el momento convulso del país latinoamericano y que Arce, el actor que salto a la fama mundial con su papel de Arturo en 'La Casa de Papel', recuerda que vivió en primera persona.

"Sí que existe ese resentimiento hacia los españoles, porque yo lo he vivido", afirma Arce que en una entrevista concedida a Europa Press en la que recuerda que se encontraba trabajando en Chile cuando se produjeron los levantamientos de octubre de 2019. "De repente, las estatuas de Valdivia que llevaban cientos de años en las plazas... todas al suelo. Y el trato con la gente era distinto, algo cambió con respecto a nosotros (los españoles)", rememora.

En este sentido, el intérprete recuerda cuando, en mitad de aquel Estallido social que vivió Chile, pidió perdón en público por lo que ocurrió en la conquista y colonización de América. "Yo lo tuve que hacer en un programa de televisión en Chile. Pedí perdón porque prefiero la paz a tener razón, pero tampoco me voy a poner a valorar unos antepasados con los que no tengo nada que ver", explica Arce que asegura que en aquel entonces esa decisión le pareció "algo razonable viendo toda la angustia que había en el pueblo chileno".

"Yo viví la guerra civil que se desató y pensé que diciendo esto y pidiendo perdón ponía unos paños calientes a esa situación. No me puse a valorar. No me arrepiento de haberlo hecho porque prefiero pacificar", sentencia el actor que interpreta al líder sin escrúpulos de la multinacional que intenta explotar las tierras de los indígenas a toda costa. Pero, a diferencia de lo que pasó siglos atrás, ahora que los enemigos de los indígenas sean españoles, insiste en puntalizar el actor, es una cuestión "meramente práctica".

"los españoles de antes son los americanos de ahora"

"Si quieres ser riguroso, ahora mismo los españoles no tienen que ver con nada de lo que está pasando ahora allí. No son los dueños de las corporaciones, ni tienen porcentajes en ellas, ni tienen nada que ver en la lucha actual de las poblaciones indígenas. Son empresas norteamericanas las que están expoliando esos terrenos", expone el actor que revela que en el filme los trabajadores de la compañía minera son españoles "por una cuestión práctica", para que toda la película fuera rodada en español. "No podían tener actores americanos porque, además de que les suponía un sobrecoste, no podían hablar la misma lengua".

"Los españoles de antes, son los americanos de ahora", resume Arce. "Que el mundo occidental explote y se aproveche de los países menos desarrollados, del hemisferio sur, es algo que pasa, es universal", secunda Piper que coincide también con Arce en que esta no es una historia de buenos y malos, sino que el conflicto que subyacen el fondo de la trama de 'Sayen', el enfrentamiento cultural que ha existido históricamente en la región, es una realidad mucho más compleja.

"Las grandes corporaciones tienen elementos en las cúpulas de poder que son individuos malos, pero los pueblos indígenas también cuentan con individuos que también lo son. Esto es personal, no es una cuestión que de unos son los buenos y otros los malos. Yo he oído historias de los dos lados", dice Arce que asegura que "normalmente son los hijos de puta los que llegan arriba y son los que mandan". "Tiene que haber un equilibro y no abusar", apostilla Piper que recuerda con entusiasmo el "espectacular" e "increíble" rodaje en las selvas y los bosques de chilenos.

Una filmación en exteriores que fue todo un reto en el que, destaca el joven actor, contó con el apoyo fundamental del director Alexander Witt. "Tenía una la visión muy clara. Sabía que plano rodar, dónde y cómo e incluso cogía el la cámara. Me sentía muy en brazos. Tiene muy buena dinámica y es muy profesional... se nota que viene del cine americano", dice Piper. "Rodar en altura en la Araucanía fue duro", apunta Roberto García Ruiz, el actor que dio vida a Oslo en 'La Casa de Papel'.

