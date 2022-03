Enrique Cerezo: "No somos un equipo fácil, pero todos tienen mucha experiencia en la Champions"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este viernes que los rojiblancos no será "un equipo fácil" en el futuro emparejamiento de cuartos de final de la Champions, en un sorteo donde habrá "grandes" clubes, "con mucha experiencia" en la competición.

"No somos un equipo f√°cil, pero todos los que est√°n en el bombo son equipos importantes, son grandes equipos con mucha experiencia en la Champions", se√Īal√≥ Cerezo tras la presentaci√≥n del partido de rugby entre la selecci√≥n espa√Īola y los Classic All Blacks que se disputar√° en el Wanda Metropolitano el pr√≥ximo 21 de mayo.

El presidente del club madrile√Īo no confes√≥ ninguna preferencia de cara al sorteo de los cuartos de final de la m√°xima competici√≥n europea. "El mejor es el que nos toque, porque puedes pedir pero si no te lo dan... Pues el que nos toque. No tenemos ning√ļn problema con ninguno, hemos jugado con todos y yo creo que ser√°n unos buenos cuartos", augur√≥.

Aunque Cerezo sí apoyó unas palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, asegurando que quiere el Villarreal sería una buena opción. "El alcalde tiene razón... Pero vamos a ver quien nos toca, van a ser unos cuartos muy divertidos y muy emocionantes", expresó.

"Si nos toca el Madrid saldremos ganar el partido e intentaremos clasificarnos para las semifinales", insistió sobre un posible cruce con los vecinos de los rojiblancos en la capital.

Finalmente, Cerezo no se pronunció sobre El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona de este domingo (21.00). "El problema que tenemos es jugar el sábado contra el Rayo Vallecano. Y ahí sí que intentaremos ganar nosotros, lo demás no es problema nuestro de momento", concluyó respecto del trascendental partido en Vallecas.