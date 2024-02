El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este miércoles que el VAR "no" le gusta, "ni ahora ni antes", pero que por mucho que lo diga, es una herramienta que "no van a quitar" y que lo único que hace es "desprestigiar al árbitro que está en el terreno de juego".

"El VAR desprestigia al árbitro que está en el terreno de juego. Yo sé que no lo van a quitar y aunque lo diga, va a pasar. Personalmente no me gusta, ni ahora ni antes. Me beneficie o me perjudique", expresó Enrique Cerezo ante los medios antes de la comida de directivas previa al encuentro entre Atlético de Madrid y Athletic Club de semifinales de Copa.

El presidente aseguró que "siempre" ha conocido al Athletic Club como "el Bilbao". "Aquí, en Segovia, y en todos los sitios donde yo he vivido, siempre le he conocido como el Bilbao. Para mí, no tiene ninguna malicia llamarlo el Bilbao, porque es como decir Athletic Club de Bilbao", argumentó.

Cerezo mencionó que el encuentro de ida entre Atlético y Athletic "se iba a aplazar un día, por una razón fundamental", pasando a jugarse el jueves, algo que desestimó Competición. "Aparte de que nos venía bien a nosotros para el descanso de los jugadores había una cosa que era fundamental, que también les venía bien a ellos que tenían un día más de descanso", afirmó.

"El Bilbao no ha aceptado esta solución, la RFEF dijo que era un problema entre los dos clubes y yo solamente digo una cosa, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos", puntualizó.

El dirigente rojiblanco es partidario de eliminatorias coperas a "doble partido". "Los dos tienen más posibilidades y sobre todo el poder jugar dos partidos, que hoy ganas, mañana pierdes, al otro empatas, pero nosotros vamos a intentar ganar como siempre e intentar estar en la final. El título está a tres partidos", confirmó.

"Esperemos hasta el final de la Liga y se verá qué es lo que se ha hecho, si bueno o malo, si hemos quedado los primeros, los terceros o los cuartos. Nosotros hace dos años fuimos campeones de la Liga, llevábamos 14 o 15 puntos al segundo que era el Real Madrid o el Barcelona y al final si nos descuidamos podríamos haber perdido la liga", puntualizó.

Sobre la presentación de Carlos Herrera a las elecciones para la presidencia de la RFEF, Cerezo dijo que "él sabrá muy bien por qué se presenta". "Carlos hace muy bien en presentarse porque, como ciudadano español, puede hacer la presentación que quiera y donde quiera. A mí lo que me importa es el Bilbao ahora", concluyó.