Enrique Cerezo: "He intentado hacer todo lo posible para que el Atlético sea lo más grande posible"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, confesó este martes, cuando cumple 20 años en el cargo, que el club significa "todo" para él, por lo que siempre ha intentado "hacer todo lo posible para que sea lo más grande posible y sus seguidores estén satisfechos" con la labor de la directiva.

"Es un balance muy bueno, son 20 años que han pasado muy deprisa, pero han pasado muchas cosas, parece que fue ayer...", rememoró el presidente rojiblanco en declaraciones a los medios del club, con motivo del 20 aniversario en el cargo de la entidad madrileña.

Cerezo reveló que el Atlético de Madrid "significa todo" para él, por "no hay cosa más bonita y hermosa" que ser presidente del club. "Siempre he estado dispuesto a ayudar a este equipo, primero como aficionado y ahora como presidente. He intentado hacer todo lo posible para que este club sea lo más grande posible y sus seguidores estén más satisfechos que nunca con nuestra labor", valoró.

El mandatario, de 75 años, puede presumir de acumular 1.000 partidos al frente del Atleti, algo de lo que está "orgullosísimo". "No es fácil, sobre todo en este momento. Tengo relación de amistad y cariño con los jugadores, estamos todos en el mismo barco", destacó el presidente.

"Uno siempre sueña con todo, pero a veces no se convierten en realidad. Esta situación, con tantos títulos en once años, es muy importante, sobre todo para los aficionados", expresó sobre la historia más reciente de la entidad, bajo la batuta de Simeone en el banquillo.

Así, Cerezo reconoció haber tenido "la suerte de estar con Simeone como jugador y como entrenador". "Siempre hemos estado con él. Son 11 años entrenando a un equipo, no creo que lo consiga nadie en España, es un récord histórico", elogió al argentino.

Con Simeone, el Atlético ha levantado ocho títulos en once temporadas, y Cerezo recuerda con especial cariño la Copa del Rey en 2013, venciendo al Real Madrid en la final disputada en el Santiago Bernabéu. "Fue un punto de inflexión, el título que relanzó al equipo al estrellato, al entrenador y al Atlético", festejó.

Además, se acordó de la Liga de 2014, con ese histórico empate en el Camp Nou. "Fue inolvidable, siempre se quedará en la memoria que todo el campo aplaudió al Atlético, es inolvidable", reconoció, antes de valorar también positivamente el campeonato doméstico en 2021, con los "estadios vacíos". "Fue una Liga dura, fue difícil comprender jugar sin el calor del público, aunque fue emocionante", agregó.

"jesús gil fue un gran impulsor del atlético"

Sin embargo, no evitó pronunciarse sobre las dos derrotas ante el Real Madrid en las finales de la Liga de Campeones de 2014 y 2016, "dos momentos muy complicados", para la entidad. "Perder cómo perdimos es triste y doloroso, sobre todo por los aficionados que esperaban este momento", lamentó.

Aunque sí sacó pecho de la primera Liga Europa cosechada en 2010 al imponerse al Fulham. "Guardo un gran recuerdo de aquella noche, con grandes jugadores, había un equipazo", recordó, antes de halagar a Quique Sánchez Flores, entrenador en ese momento. "Vino en un momento muy difícil e hizo una buena campaña y acabó con un magnífico título"2, resaltó.

Y para Cerezo, uno de los principales 'culpables' de este progreso del club es Miguel Ángel Gil Marín, actual consejero delegado de la entidad. "No hemos tenido ningún problema personal serio. Es alguien muy valioso, el Atlético de Madrid nunca tendrá un consejero delegado como él, ha sido trabajador y constante, ha hecho todo por el Atlético, para que esté en la situación en la que está", elogió.

Aunque no se olvidó de su padre, Jesús Gil, "un gran impulsor del Atlético de Madrid". "Relanzó al club al sitio donde le correspondía estar, fue un pena que falleciera tan pronto", comentó Cerezo sobre el máximo accionista del Atleti entre 1987 y 2003.

Respecto al adiós al Estadio Vicente Calderón, Cerezo apuntó que fue "una despedida triste y alegre a la vez". "Cambiamos de casa, a un sitio mucho más moderno. Había un factor muy importante: dar ese paso que siempre quisimos dar y nunca nos atrevimos. Afortunadamente lo dimos, para bien", celebró.

"La inauguración de un estadio no se hace todos los días. La presencia del Rey fue la guinda del pastel, para que ese día terminara feliz, con un ambiente fantástico, con el desfile de los cazas, los paracaidistas... Fue inolvidable", añadió sobre la puesta en marcha del equipo en el Metropolitano, antes de avanzar que la nueva Ciudad Deportiva rojiblanca "será única".

Europa Press