El presidente del Atlético elude pronunciarse sobre el fallo del TJUE sobre el caso de la Superliga en el almuerzo navideño con la prensa

MADRID, 21 Dic. 2023 (Europa Press) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó este jueves que el club colchonero "mantiene los mismos objetivos" en el curso de 2023-24 que es "competir al máximo" en todas las competiciones en el tradicional almuerzo navideño con los medios de comunicación, y dijo que la renovación del delantero francés Antoine Griezmann "está en curso".

"Mantenemos los mismos objetivos: competir al máximo hasta llegar lo más lejos en las cuatro competiciones. Confiamos en nuestra gran plantilla para seguir dándole alegrías a nuestra afición", manifestó el máximo responsable del club madrileño.

Cerezo recordó que en el Atlético están inmersos en un proyecto que les "ilusiona" como la Ciudad del Deporte. "Ya hemos iniciado las obras de acceso, que estarán concluidas a finales de febrero. No me preguntéis por Griezmann y las renovaciones, que alguno cree que se me olvida. Todo eso está en marcha", apuntó el presidente atlético, quien recordó al comunicador Pepe Domingo Castaño, fallecido en este 2023.