El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, opinó este lunes que el delantero francés Antoine Griezmann es "el mejor jugador de Europa" incluso por delante del centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham, y afirmó que no dan por perdida LaLiga EA Sports pese a la diferencia de puntos.

"Griezmann es el mejor jugador que hay en Europa o alguno opina lo contrario", señaló Cerezo en la Gala de la Asociación de la Prensa Deportiva Madrileña. "Para mí, Griezmann es el mejor jugador de Europa, que luego hay otros, pues hay otros", replicó preguntado sobre si le veía incluso mejor que el inglés Jude Bellingham.

El dirigente también fue claro sobre las opciones en LaLiga EA Sports del conjunto colchonero. "Yo he dicho que hace muy poco tiempo íbamos primeros con 14 puntos sobre el segundo y 15 sobre el tercero, y por poco perdemos la Liga. O sea, que apunta todo", zanjó.

Cerezo celebró que ganasen "bien" este domingo al Valencia, sin "problemas, a su hora y no hubo VAR" y no quiso opinar demasiado sobre el anuncio de la marcha de Xavi Hernández a final de temporada del FC Barcelona. "Creo que cada uno tiene que tomar sus decisiones y él ha optado por esto y lo respeto, y me da pena porque es un gran futbolista español", aseguró. "Xavi es una leyenda y Simeone es nuestro entrenador, estamos contentos y felices con él, se irá cuando él quiera", añadió preguntado por Diego Pablo Simeone.

"Yo creo que el porcentaje es del 50-50. El Athletic está en un momento espléndido y es una pena que no nos hayamos visto en la final, pero el fútbol es así", afirmó el presidente del Atlético que quiere hacer "un buen papel en la Liga" y que cree que ya han hecho "un magnífico papel en la Copa". "Y a ver si en la Champions tenemos suerte", pidió sin entrar a valorar la eliminatoria ante el Inter porque "queda mucho tiempo" todavía.