Enrique Llopis se lleva la plata europea en los 110 metros vallas

El español Enrique Llopis conquistó la medalla de plata en los 110 metros vallas, este sábado en los campeonatos de Europa de Roma, por detrás del italiano Lorenzo Ndele Simonelli.

Llopis marcó un tiempo de 13,16, mientras que el italiano paró el crono en 13,05. El bronce fue para el suizo Jason Joseph (13.43).

"Se me hace muy raro que me llamen subcampeón de Europa, no me lo termino de creer, y ahora a seguir trabajando como hasta ahora, a asimilar todo", declaró Llopis.

Con esta plata, España suma tres podios en este Europeo, junto al bronce de Marta García en los 5000 m y la plata de Paul McGrath en los 20 km marcha.

AFP