Enrique López carga contra la "xenofobia" de Calviño y exige que pida perdón a los latinoamericanos

09/01/2023 El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, atiende a medios a su llegada al acto solemne de toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional (TC), a 9 de enero de 2023, en Madrid (España). Los nuevos magistrados toman posesión de sus cargos en un acto solemne que servirá para consumar la decimocuarta renovación parcial del TC, pendiente desde el pasado 12 de junio. Ese día expiró el mandato del tercio de los magistrados del TC que la Constitución encarga nombrar a Gobierno y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partes iguales. Los nuevos magistrados son, el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, propuestos por el Gobierno el 29 de noviembre; así como María Luisa Segoviano, ex presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), y César Tolosa, hasta ahora presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, a los que postuló el CGPJ en su Pleno extraordinario del 27 de diciembre. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press