Enrique y meghan tachan de "maniobra de relaciones públicas" la disculpa del sun por columna ofensiva

LONDRES, 24 dic (Reuters) - El príncipe Enrique de Inglaterra y su esposa Meghan tacharon el sábado de "maniobra de relaciones públicas" la disculpa del diario sensacionalista Sun por publicar una columna muy crítica con Meghan y afirmaron que el periódico no se había puesto en contacto con ella para pedirle perdón.

En la columna, el presentador de televisión Jeremy Clarkson escribía sobre Meghan: "Por la noche, soy incapaz de dormir mientras estoy acostado, rechinando los dientes y soñando con el día en que la hagan desfilar desnuda por las calles de todas las ciudades de Gran Bretaña mientras las multitudes corean "¡Vergüenza!" y le lanzan trozos de excrementos".

El regulador británico Independent Press Standards Organisation (IPSO) dijo el martes que había recibido más de 17.500 quejas, la mayor cantidad sobre cualquier artículo desde su creación en 2014.

"Aunque el público merece absolutamente las disculpas de la publicación por sus peligrosos comentarios, no estaríamos en esta situación si The Sun no siguiera lucrando y explotando el odio, la violencia y la misoginia", dijo un portavoz de Enrique y Meghan.

"Una verdadera disculpa sería un cambio en su cobertura y en los estándares éticos para todos. Desafortunadamente, no esperamos que eso ocurra pronto".

The Sun, en su disculpa, dijo: "En The Sun lamentamos la publicación de este artículo y lo sentimos sinceramente", añadiendo que el texto fue retirado de su página web y de sus archivos.

Más de 60 legisladores firmaron una carta escrita por Caroline Nokes, presidenta de la comisión parlamentaria de Mujeres e Igualdad, dirigida al director de The Sun advirtiéndole que este tipo de artículos contribuyen a crear un clima de odio y violencia contra las mujeres.

En un comunicado publicado en Twitter el lunes, Clarkson dijo que estaba "horrorizado por haber causado tanto daño" y que tendría "más cuidado en el futuro".

El duque y la duquesa de Sussex, como se conoce oficialmente a Enrique y Meghan, renunciaron a sus funciones reales en marzo de 2020, diciendo que querían hacer nuevas vidas en Estados Unidos lejos del acoso mediático.

En una serie documental de Netflix, Meghan habló de cómo el trato recibido por parte de los medios de comunicación le había hecho sentir tendencias suicidas, además de preocuparse por si ella y sus hijos estaban a salvo. (Reporte de Sachin Ravikumar; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters