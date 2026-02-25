Enrique y Meghan visitan a refugiados y niños palestinos en Jordania

El príncipe Enrique y su esposa Meghan llegaron este miércoles a Jordania, donde visitaron el campo de refugiados sirios de Zaatari y a niños palestinos evacuados de la Franja de Gaza.

El duque y la duquesa de Sussex "conocieron a jóvenes refugiados y participaron con niños en actividades relacionadas con el fútbol, el arte y la música", indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en X, donde publicó varias fotos.

El campo de Zaatari, a unos 70 km al noreste de Amán, abrió en 2012, un año después de que empezara la guerra civil en Siria. En la actualidad, da cobijo a casi 45.000 refugiados.

Según la ONU, Jordania acogió a unos 680.000 sirios registrados como refugiados desde 2011, pero el reino afirma que ha recibido a 1,3 millones.

Alrededor de 200.000 regresaron a su país después de la caída de Bashar al Asad a finales de 2024.

Invitados a Jordania por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el príncipe Enrique y Meghan también estuvieron en un hospital de la capital con niños evacuados de Gaza, un territorio arrasado tras dos años de guerra, por razones médicas.

Según el servicio de prensa de la pareja, la visita, de dos días, está "centrada en la ayuda humanitaria en materia de salud, principalmente mental, y en el apoyo a las comunidades vulnerables afectadas por los conflictos y los desplazamientos".

"Estamos profundamente comprometidos con sensibilizar al público, reducir el estigma y reforzar el apoyo para todas estas personas", declaró el hijo menor del rey Carlos III, mencionando la acción de su organización filantrópica Archewell Foundation.

Enrique se retiró de la familia real británica en 2020 y actualmente vive en California con su esposa y sus dos hijos.