ABERDEEN, Escocia--(BUSINESS WIRE)--mar. 7, 2024--

TauRx Pharmaceuticals Ltd., líder mundial en investigación basada en la proteína tau en la enfermedad de Alzheimer (EA), presentó los datos de 24 meses del ensayo LUCIDITY de fase 3 en mesilato de hidrometiltionina (HMTM) en la Conferencia sobre enfermedades de Alzheimer y Parkinson AD/PD™ 2024 en Lisboa, Portugal.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240307063620/es/

Co-founder and CEO, Professor Claude Wischik (Photo: Business Wire)

Los nuevos datos de 24 meses muestran beneficios sostenidos en todo el espectro de enfermedades, desde la demencia temprana hasta la demencia moderada. Los análisis que compararon a los participantes del estudio con datos del mundo real muy similares y controles metanalíticos mostraron una progresión de la enfermedad significativamente reducida en los participantes del ensayo LUCIDITY. En el subgrupo de enfermedad temprana hubo una reducción significativa en la transición a la etapa de demencia de la EA.

HMTM es un inhibidor de la agregación de la proteína tau diseñado para reducir la patología de tau en la enfermedad de Alzheimer (EA). LUCIDITY comparó el cambio en los resultados cognitivos y funcionales estándar y la pérdida de volumen cerebral en participantes con EA en etapa temprana a moderada tratados con HMTM en una dosis de 16 mg/día con un grupo de control durante 12 meses, seguido de una fase abierta donde todos recibieron 16 mg/día HMTM durante 12 meses más. Los datos de biomarcadores sanguíneos anunciados el año pasado mostraron que HMTM 16 mg/día produjo una reducción del 95 % en el cambio en la concentración sanguínea de la cadena ligera de neurofilamentos (NfL) en relación con el grupo de control (p=0,0291). El NfL en sangre proporciona una medida de la progresión de la neurodegeneración en el cerebro.

Según los datos compartidos hoy, los participantes en la etapa temprana de la EA que recibieron 16 mg/día de HMTM se mantuvieron significativamente por encima del valor inicial hasta los 18 meses y solo regresaron a los valores iniciales después de 24 meses. Dentro de este subgrupo, la progresión de los síntomas a la etapa de demencia de la enfermedad fue significativamente menor que en el grupo de control. Además, un análisis más detallado de este subgrupo muestra que el grupo de control disminuyó significativamente por debajo de su valor inicial a pesar del cambio a 16 mg/día después de 12 meses en la fase abierta (p=0,0308 para la diferencia de casos observados en ADAS-Cog 13 , siendo una medida más precisa para la enfermedad temprana).

Al comentar sobre los resultados, el profesor Claude Wischik, director ejecutivo y presidente ejecutivo de TauRx, explicó: “Los nuevos datos muestran que el beneficio se puede mantener durante 24 meses y resaltan la importancia de iniciar el tratamiento con HMTM en una etapa temprana del proceso de la enfermedad. Los resultados también son consistentes con investigaciones anteriores que muestran que HMTM combina dos modos de acción independientes: la inhibición de la patología de agregación de la proteína tau en el cerebro y una segunda actividad sintomática. Nos sorprendió descubrir que la concentración sanguínea del fármaco activo sigue un perfil atípico durante 12 meses, alcanzando niveles suficientes para la actividad sintomática incluso en una dosis muy baja.

“Existe evidencia sólida de que HMTM afecta la patología tau subyacente de la EA. Cuando comparamos nuestros resultados con datos de historia natural del mundo real, como los provenientes de la base de datos y los controles metanalíticos de la Iniciativa de Neuroimagen de la enfermedad de Alzheimer 1 en los brazos de placebo de múltiples ensayos de EA en poblaciones de pacientes similares, encontramos diferencias estadísticamente significativas en los resultados cognitivos y funcionales que respaldan los beneficios de la HMTM. 2. Con la combinación de un sólido perfil de seguridad y la accesibilidad que ofrece un fármaco administrado por vía oral, HMTM se presenta como una opción de tratamiento potencial única para pacientes y médicos”.

El profesor Alistair Burns, profesor emérito de psiquiatría de la vejez en la Universidad de Manchester y anteriormente director clínico nacional para la demencia de Inglaterra, señaló: "Hemos llegado a un momento apasionante en el campo del tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Tras una generación sin nuevas terapias, estamos a punto de disponer de una gama de nuevos tratamientos, incluida una terapia oral dirigida a tau, que tienen el potencial real de ralentizar el proceso de la enfermedad. Esta es una gran noticia para las personas con enfermedad de Alzheimer, sus familias y sus cuidadores”.

A la luz de los datos compartidos, HMTM tiene una amplia aplicabilidad prospectiva para un amplio grupo demográfico que contribuye a la equidad en el acceso a nuevas opciones de tratamiento. TauRx ha iniciado un compromiso regulatorio en el Reino Unido y los EE. UU. para la aprobación del producto previsto. Otros territorios seguirán en línea con los planes para escalar la comercialización de HMTM.

Para obtener más información, visite: https://taurx.com/ o https://adpd.kenes.com/ .

Referencias: 1. ADNI, https://adni.loni.usc.edu/ ; 2. P-values for difference in ADAS-Cog 11 at 24 months was p=0.035 and for whole brain volume MRI at 24 months 0.004 when results of HMTM treatment group arm is compared to matched ADNI. P-values for all results comparing HMTM treatment with placebo arms of other studies over 18 months were p<0.0001.

Patología de la proteína tau en el mal de alzheimer

A través de programas de investigación especializados, se entiende que determinados factores vinculados con la edad provocan errores en el pliegue y agregación de proteínas tau, con la consecuente formación de marañas de proteínas tau en la enfermedad de Alzheimer. La agregación patológica de proteínas tau trastorna y deteriora la función neuronal. El proceso comienza muchos años antes de que aparezcan síntomas de demencia. La patología de agregación de proteínas Tau se correlaciona con el deterioro clínico (pérdida de memoria y capacidad de cuidar de sí mismo) que suele observarse en personas con mal de Alzheimer, y se establece como una importante meta de tratamiento. El HMTM funciona en gran parte mediante la inhibición de la agregación patológica de la proteína tau, que cruza de manera eficaz la barrera hematoencefálica a fin de llegar a la fuente de este proceso nocivo. Su acción farmacológica secundaria es sintomática a través del aumento de los niveles de acetilcolina en partes del cerebro esenciales para las funciones de la memoria.

Acerca de lucidity

LUCIDITY, que finalizó en junio de 2023, fue un ensayo clínico aleatorio de fase 3 controlado doble ciego que comparó los cambios durante 12 meses en los resultados cognitivos, funcionales y de atrofia cerebral del HMTM en una dosis de 16 mg por día, 8 mg por día y cloruro de metiltionina (MTC) en una dosis de 4 mg en una asignación aleatoria 4:1:4 dos veces a la semana como grupo de control , con una fase de extensión de etiqueta abierta ciega en la que los participantes recibieron una dosis diaria de 16 mg. Se utilizó MTC 8 mg/semana en el grupo de control para mantener el enmascaramiento del estudio por una ligera coloración urinaria, que es un efecto secundario inofensivo conocido del fármaco. Se tomaron medidas de ADAS-Cog 11 , ADCS-ADL 23 y se tomaron resonancias magnéticas de volumen cerebral total a los 12 y 24 meses en comparación con el valor inicial.

ACERCA DE TAURx PHARMACEUTICALS LTD

TauRx se fundó en 2002 en Singapur, y sus centros de operaciones e investigación principales se encuentran en Aberdeen (Reino Unido). La empresa dedicó las últimas dos décadas al desarrollo de tratamientos y diagnósticos para el mal de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas provocadas por la patología de agregación de tau y otras proteínas.

El mal de Alzheimer es una de las principales causas de discapacidad y muerte en todo el mundo, y uno de los problemas de salud pública más importantes que deben enfrentarse a nivel global. TauRx contribuirá con el abordaje de esta necesidad no satisfecha aportando los datos de LUCIDITY y solicitando aprobaciones regulatorias, en línea con sus planes generales de que el HMTM esté disponible para los pacientes que sufren Alzheimer. Se prevén más investigaciones para otras enfermedades neurogenerativas. https://taurx.com/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240307063620/es/

Reino Unido: Aspect,kirstie.rennie@weareaspect.comEstados Unidos: Uncapped communications,TauRx@uncappedcommunications.com

Keyword: north america united states united kingdom europe portugal

Industry keyword: mental health neurology clinical trials other health health pharmaceutical general health other science science

SOURCE: TauRx Pharmaceuticals Ltd.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 03/07/2024 09:50 am/disc: 03/07/2024 09:50 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240307063620/es