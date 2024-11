Ensayos de final de temporada prometedores para Marc Márquez

El reciente campeón del mundo español Jorge Martín con una Aprilia, Marc Márquez montado en una Ducati oficial y tres debutantes a los mandos de una MotoGP: la tradicional jornada de pruebas de final de temporada brindó este martes imágenes para recordar en Montmeló (Barcelona).

Menos de 48 horas después del final de la temporada 2024, marcada por el triunfo de Martin sobre el que era el vigente doble campeón mundial de la categoría reina Francesco Bagnaia, varios miles de espectadores ocuparon la tribuna principal del circuito de Cataluña, en un día soleado, para ver las primeras vueltas de los pilotos con los prototipos de motos para 2025.

El mejor crono del día fue para Álex Márquez (Ducati-Gresini), por delante del francés Fabio Quartararo (Yamaha), pero el momento más esperado por los aficionados y los periodistas era ver a su hermano Marc, seis veces campeón del mundo, subir a la moto Ducati oficial.

Con el número 93, la expectación era máxima en el garaje de Ducati. Marc Márquez consiguió el cuarto mejor tiempo de los ensayos, por detrás de su nuevo compañero, el italiano Bagnaia, que fue tercero.

"Las sensaciones con el equipo y la moto han sido muy buenas. Me he sentido cómodo enseguida. He notado las mejoras", subrayó Márquez, que corrió este año con una Ducati de la escudería satélite Gresini.

En su debut a los mandos de una Aprilia, Martín fue uno de los más aplaudidos. El madrileño lucía el número 89 y todavía no ha decidido si competirá con el N.1 el próximo año.

Martín sufrió una primera caída, sin gravedad, y registró el undécimo mejor tiempo.

- Clasificación de los ensayos de final de temporada de MotoGP en Montmeló:

1. Álex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) 1:38.803

2. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0.396

3. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.595

4. Marc Márquez (ESP/Ducati) à 0.651

5. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) 0.668

6. Brad Binder (RSA/KTM) 0.705

7. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) 0.762

8. Álex Rins (ESP/Yamaha) 0.765

9. Pedro Acosta (ESP/KTM) 0.768

10. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) 0.813

11. Jorge Martín (ESP/Aprilia) 1.056

12. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) 1.084

13. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) 1.192

14. Aleix Espargaró (ESP/Honda) 1.204

15. Joan Mir (ESP/Honda) 1.267

16. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) 1.279

17. Miguel Oliveira (POR/Yamaha-Pramac) 1.335

18. Luca Marini (ITA/Honda) 1.429

19. Michele Pirro (ITA/Ducati-VR46) 1.683

20. Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini) 1.761

21. Ai Ogua (JPN/Aprilia-Trackhouse) 2.143

22. Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac) 2.222

23. Somkiat Chantra (THA/Honda-LCR) 2.492

24. Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia) 8.793

Nb/dr/gfe

AFP