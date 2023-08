Ente electoral de Ecuador denuncia amenazas de muerte contra sus autoridades

Autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador han recibido amenazas de muerte en medio del proceso para los comicios generales anticipados del 20 de agosto, denunció el lunes la presidenta del ente, Diana Atamaint.

"En lo personal, no he recibido amenazas de muerte. Esperamos que eso no suceda, pero no podría decir lo mismo de otros consejeros que sí las han recibido", expresó la funcionaria en declaraciones a la prensa.

Ecuador afronta en los √ļltimos a√Īos un embate de la violencia ligada al narcotr√°fico, que en pleno proceso electoral deja la muerte de un alcalde y un candidato a diputado, as√≠ como amenazas contra un aspirante presidencial.

Atamaint indic√≥ que los funcionarios p√ļblicos est√°n "expuestos a esas circunstancias, no solamente de recibir amenazas (de muerte), sino violencia pol√≠tica", como insultos en redes sociales.

Una guerra por el poder entre bandas del narco ha derivado en constantes masacres carcelarias, algunas de las peores registradas en América Latina y que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.

La criminalidad en el pa√≠s duplic√≥ la tasa de homicidios en 2022, cuando lleg√≥ a 25 por cada 100.000 habitantes, mientras que hasta junio de 2023 era de 18. Para este a√Īo, expertos consideran que trepar√° hasta 40.

"Estamos a puertas del día de las elecciones, la violencia (política) se torna al menos en redes (sociales) mucho más agresiva", dijo la titular del CNE.

Ecuador, con 18,3 millones de habitantes, elegirá presidente, vicepresidente y a los 137 parlamentarios el 20 de agosto luego de que el mandatario derechista Guillermo Lasso disolviera en mayo la opositora Asamblea Nacional para poner fin a una "grave crisis política y conmoción interna".

La disolución, que dio paso a elecciones generales anticipadas, se dio en medio de un juicio político para destituir a Lasso.

De los ocho candidatos presidenciales, la intenci√≥n de voto est√° liderada por la abogada Luisa Gonz√°lez (26,6%), √ļnica mujer en liza y af√≠n al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), seguida del periodista Fernando Villavicencio (centro, 13,2%), del abogado ind√≠gena Yaku P√©rez (izquierda, 12,5%) y del economista y exvicepresidente Otto Sonnenholzner (derecha, 7,5%), seg√ļn la m√°s reciente encuesta de Cedatos.

La Constitución establece que para evitar el balotaje es necesario que el ganador obtenga al menos un 40% de los sufragios válidos y una diferencia mayor de diez puntos porcentuales sobre el segundo en la primera ronda.

