Ente electoral de Perú lamenta el "mal favor" que se hace a la democracia "al hablar de fraudes que no existen"

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE), Jorge Salas, ha lamentado este martes el "mal favor" que se hace a la democracia "al hablar de fraudes que no existen", en referencia a la denuncia del partido Fuerza Popular y su candidata a la Presidencia, Keiko Fujimori, sobre un presunto "fraude en mesa" en la segunda vuelta de las presidenciales.

Salas ha tildado de "opiniones" las denuncias de la formación de Fujimori, a quien ha demandado "cierto cuidado al hablar de fraudes o cosas por el estilo" porque, como ha aseverado, "no son del quehacer del JNE ni jurados especiales el promover fraudes o querer torcer la voluntad popular", informa el medio peruano 'La República'.

"El fraude implica un concierto de voluntades orquestado, planificado y ejecutado desde adentro y con el ánimo de causar una decisión torcida de afectar la voluntad popular y eso no existe, eso no se ha visto, eso no sucede. Eso no está sino en la febril imaginación de alguien", ha dicho también Salas a la emisora RPP.

El presidente del ente electoral ha insistido así en lo "peligroso e incorrecto" de las declaraciones de Fuerza Popular y ha agregado que los observadores internacionales y nacionales "han determinado que no existe motivo para estimar la producción de una conducta fraudulenta".

En este contexto, Salas ha anunciado que la deliberación de actas impugnadas --con algún error formal o de fondo denunciado por algún personero de los partidos--, será transmitida públicamente "por el interés que denota la materia", una "excepción" aprobada en el pleno del ente electoral.

"Hay que pensar en el país, si se sigue sembrando el odio y la división no sé bajo qué, con qué se va a proceder luego a la unidad. ¿Cómo es posible coser las partes separadas? Porque ahí hay quien quiere separar, aquí no hay que separar, aquí hay que unir", ha añadido, asimismo, el presidente del JNE, para llamar también a la "serenidad" mientras se espera a los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú se celebró este domingo, enfrentando a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo.

Fujimori y su formación denunciaron este lunes "indicios de fraude en la mesa", alegando que habían "notado" una "estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados" con el proceso de impugnaciones de actas, que, como señaló la candidata, "tratan de evitar que las actas que tienen mayor votación para Fuerza Popular sean contabilizadas".

Con el 96,791 por ciento escrutado, Castillo lidera las votaciones con un 50,314 por ciento, mientras Fujimori perdería con un 49,686 por ciento.

