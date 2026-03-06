Entidad noruega afirma que 300.000 personas fueron desplazadas en Líbano por ataques de Israel

La agencia de ayuda humanitaria Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, en inglés) informó el viernes que 300.000 personas en el Líbano habían sido desplazadas a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel.

Las órdenes de evacuación masiva israelíes abarcan cientos de aldeas en el sur del Líbano, así como pueblos en la región de Becá y los suburbios del sur de Beirut, constituyendo una gran parte del territorio libanés.

"El número de personas que podrían ser desplazadas superarían potencialmente el millón", indicó el NRC en un comunicado.

El primer ministro Nawaf Salam advirtió el viernes que "se avecina un desastre humanitario" debido al desplazamiento masivo.