Entra al supermercado...¡a lomos de un toro!

MADRID, 26 Jul. (EDIZIONES)

Este jinete de toros sorprendió a sus compañeros de compras cuando entró en una tienda encima de su enorme toro. Dan Welsh, de 46 años, ofreció a los compradores una experiencia inolvidable cuando entró en una tienda de Huntington (Pensilvania, EE.UU.) encima de un enorme toro.

El jinete de toros tiene el toro Gus desde hace siete años, y lo recibió por primera vez como regalo de Navidad de su cariñosa esposa. Dan esperaba promocionar el Warriors Rodeo con su visita, animando a más gente a participar en el evento local.

"Gus es un Brahman americano y tiene siete años. Fue un regalo de Navidad de mi mujer cuando era sólo un bebé. Lo entrené para montarlo yo mismo. No es peligroso porque lo controlo por la anilla que tiene en la nariz. No causa ningún dolor, es sólo un ligero tirón para hacerle girar y parar. La gente que no sabe que se puede montar al ganado se sorprende mucho, pero a todos les encanta ver a Gus", asegura Dan.